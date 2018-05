25. Mai 2018, 05:21 Uhr Bundesliga Den FC Bayern treiben Personalfragen um

Beim FC Bayern planen die Verantwortlichen schon die neue Saison.

Die Frage ist, ob doch noch neue Spieler kommen - und wenn ja, welche.

Es halten sich zumindest Gerüchte um ein paar Namen.

Von Maik Rosner

Das letzte Foto von Jupp Heynckes an der Säbener Straße war gerade zu bewundern, und zu sehen war darauf, wie der bisherige Trainer des FC Bayern am Mittwoch endgültig Abschied nahm. Stilecht mit einer Flasche stillem Wasser in der Hand verließ der 73-Jährige das Vereinsgelände an der Säbener Straße und trat seine Reise in den Ruhestand am heimischen Niederrhein an. Das erste Foto seines Nachfolgers Niko Kovac in dessen neuer Funktion könnte rasch folgen. Dieser Tage sollen Gespräche über die Planungen für die kommende Saison geführt werden, ehe sich auch Kovac verabschiedet, wenngleich nur vorübergehend zu seiner Familie nach Salzburg und in den Urlaub. Am 2. Juli will er zum Trainingsauftakt bitten.

Begleitet wird der Stabwechsel beim FC Bayern von vielen Personalfragen, beinahe stündlich werden neue gestellt. Nachdem über das Interesse von Kovac an Hoffenheims Abwehrchef Kevin Vogt, 26, berichtet worden war, kamen am Donnerstag gleich mehrere weitere Spekulationen, Gerüchte und Interessensbekundungen in Umlauf. Dazu zählen auch jene von Frankfurts Stürmer Ante Rebic, 24, der mit zwei Toren im Pokalfinale großen Anteil am 3:1 der Eintracht gegen die Münchner gehabt hatte.

"Jeder weiß, wie hart es ist, einem Anruf eines großen Klubs wie Bayern zu widerstehen", sagte Rebic dem Münchner Kooperationspartner Goal.com und verwies auf sein gutes Verhältnis zu Kovac. "Es macht mir Spaß, unter ihm zu arbeiten", sagte Rebic, "er geht jetzt zu Bayern, und wir werden sehen, was die neue Saison bringt." Juventus Turin bestätigte den Transfer des bislang vom FC Bayern ausgeliehenen Brasilianers Douglas Costa, den Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im November bereits angekündigt hatte. Costa soll 46 Millionen Euro kosten und wäre damit der teuerste Verkauf der Klubgeschichte.

Zunächst kolportiert wurde das Interesse von Neapels neuem und Bayerns ehemaligem Trainer Carlo Ancelotti an den Mittelfeldspielern Arturo Vidal, 31, und Renato Sanches, 20. Letzterer war nach seiner unglücklichen Zeit in München zuletzt an den Premier-League-Absteiger Swansea City ausgeliehen und hat dort eine noch freudlosere Episode erlebt. Zudem wurde in Frankreich berichtet, der FC Bayern sei an einer Verpflichtung des für die WM nominierten Abwehrspielers Benjamin Pavard, 21, vom VfB Stuttgart interessiert.

Außerdem hieß es, Bayerns Mittelfeldspieler Sebastian Rudy, 28, der sich gerade mit der Nationalmannschaft auf die WM vorbereitet, könnte sein Ansinnen überdenken, unter Kovac einen neuen Anlauf zu starten, sofern der neue Trainer ebenso wie Heynckes wenig Verwendung für ihn signalisieren sollte. In diesem Fall wäre Stuttgart für Rudy eine mögliche Option, hieß es. Zudem gilt Juan Bernat, 25, als möglicher Abgang. Und dann sind da ja auch noch die anhaltenden Spekulationen um Robert Lewandowski, Jérôme Boateng, David Alaba und Thiago Alcántara.