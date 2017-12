2. Dezember 2017, 17:39 Uhr Bundesliga BVB kann auch in Überzahl nicht gewinnen









Der BVB kann das siebte Bundesliga-Spiel in Serie nicht gewinnen.

Das Team von Peter Bosz spielt gegen Leverkusen lange in Überzahl, schafft aber nur ein 1:1.

Von Ulrich Hartmann, Leverkusen

Die Stadt Leverkusen gibt es erst seit 1930. Sie wurde benannt nach dem Apotheker Carl Leverkus. Heute ist der Pharmakonzern Bayer der größte Arbeitgeber. Es ging hier, auf halber Strecke zwischen Köln und Düsseldorf, schon immer um Gesundheit und Heilung. Für leidgeprüfte Seelen ist dieser Standort ein Hort der Hoffnung.

Am Samstag kam eine resignierte Reisegruppe aus Dortmund nach Leverkusen in einem Bus, wie sie in Lourdes, dem französischen Pilgerort der Hoffnungslosen, zu Hunderten vorfahren. Um 14.20 Uhr entstiegen die BVB-Spieler ihrem Bus, um im Stadion die Linderung ihrer Schmerzen zu erfahren. Es hätte dazu keines Heilwassers und keiner Marienerscheinung bedurft, sondern eines Sieges gegen eine Fußballmannschaft namens Bayer. Aber was heißt schon "bloß"?

Nur eine minimale Linderung

Den Dortmundern gelang beim 1:1 (0:1)-Unentschieden bloß eine minimale Linderung. Es war schon das siebte sieglose Bundesliga-Spiel in Serie. Die ambitionierte Mannschaft entgleitet sukzessive Richtung Tabellen-Mittelfeld.

Mangels nachhaltig wirksamer Medikation könnte beim BVB nach wie vor eine Operation notwendig werden, im Rahmen derer man dem Kader den Trainer entnimmt. Dass Peter Bosz dieses Schicksal noch vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Real Madrid oder dem Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag gegen Werder Bremen widerfährt, steht allerdings nicht zu erwarten.

Von Heilung war schon in den ersten Minuten nichts zu spüren gewesen. Im Gegenteil. Der als Ersatz für den gesperrten Pierre-Emerick Aubameyang aufgebotene BVB-Mittelstürmer Maximilian Philipp verdrehte sich nach drei Minuten in einem harmlos erscheinenden Zweikampf mit dem Leverkusener Jonathan Tah das Knie. Er musste vom Platz getragen werden. Philipp zog sich eine Knieverletzung zu und wird lange ausfallen. Für ihn kam nach acht Minuten André Schürrle ins Spiel.

Bosz hatte seine Mannschaft nach dem 4:4 gegen Schalke mit dem Innenverteidiger Neven Subotic, dem Mittelfeldmann Gonzalo Castro und dem Stürmer Philipp verändert, außerdem stand Roman Bürki wieder zwischen den Pfosten. In der Abwehr stand Subotic zentral in einer Dreierkette mit Sokratis und Marcel Schmelzer sowie den Außenposten Castro und Raphael Guerreiro.