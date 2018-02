10. Februar 2018, 17:28 Uhr Bundesliga Batshuayi turnt, Schürrle kombiniert mit Götze









Michy Batshuayi trifft beim 2:0-Sieg des BVB gegen den Hamburger SV.

Bayer Leverkusen verliert gegen Berlin 0:2, Frankfurt besiegt Köln 4:2, Hannover schlägt Freiburg 2:1 und Hoffenheim gewinnt 4:2 gegen Mainz.

Hier geht es zu allen Ergebnissen der Bundesliga und hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Michy Batshuayi und Rückkehrer Marco Reus haben Borussia Dortmund vor einem weiteren Rückschlag im eigenen Stadion bewahrt. Beim mühsamen 2:0 (0:0) über den Hamburger SV schlüpften die beiden BVB-Stars in tragende Rollen. Batshuayi erzielte vor 80 000 Zuschauern im Signal Iduna Park das wichtige 1:0 (49. Minute) und erwies sich damit wie schon bei seinem Doppelpack vor einer Woche in Köln als echter Torjäger, ehe Mario Götze kurz vor dem Schlusspfiff (90.) nach sehenswerter Vorarbeit von André Schürrle für die Entscheidung sorgte.

Der von einem Kreuzbandriss genesene Reus machte sich nach gut achtmonatiger Zwangspause als Ideengeber verdient.Dagegen blieb der starke HSV zum neunten Mal in Serie sieglos und verliert auch unter der Regie des neues Trainers Bernd Hollerbach mehr und mehr den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.Die Rückkehr von Reus versetzte die BVB-Fans schon vor dem Anpfiff in glänzende Stimmung. Mit Sprechchören begrüßten sie den 28 Jahre alten Angreifer, der 259 Tage nach dem Sieg im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt auf den Rasen zurückkehrte.

Die damit verbundene Hoffnung der Dortmunder auf mehr Spielkultur in der Offensive erfüllten sich zunächst jedoch nicht. Bei allem Engagement tat sich der BVB beim Herausspielen von Torchancen schwer. Es mangelte an Ideen und Präzision, um die von Coach Hollerbach gut eingestellte Hamburger Defensive ins Wanken zu bringen.

Pulisic bereitet Führung vor

Das ermutigte die Norddeutschen zu mehr Gegenwehr. So bot sich Bobby Wood in der 30. Minute die Chance zur Führung. Doch der Schuss des HSV-Angreifers aus zehn Metern wurde im letzten Moment geblockt. Kaum Torraumszenen gab es dagegen lange Zeit auf der anderen Seite zu sehen. Auch Batshuayi blieb in der ersten Halbzeit unauffällig.

Das sollte sich nach Wiederanpfiff schnell ändern. Bei einem Zuspiel von Christian Pulisic war der Ende Januar vom FC Chelsea verpflichtete Batshuayi zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Doch wie schon in Köln legte der BVB nach einer Führung nicht nach, sondern überließ dem Gegner die Regie. So boten sich den Hamburgern gleich mehrere Chancen zum Ausgleich. Die turbulente Schlussphase überstanden die Dortmunder nur mit Glück. Erst ein vom eingewechselten Götze abgeschlossener Konter stellte den Sieg sicher.

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten. Die Werkself unterlag nach einem enttäuschenden Auftritt mit 0:2 (0:1) gegen Hertha BSC und verpasste es, Vizemeister RB Leipzig wieder vom zweiten Rang zu verdrängen.Berlins Valentino Lazaro (43.) mit seinem ersten Bundesligator und Salomon Kalou (58.) sorgten am Karnevalssamstag für die zweite Niederlage von Bayer in den vergangenen 20 Pflichtspielen. Leverkusen zeigte vier Tage nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen einen unkonzentrierten Auftritt und verlor zurecht.Für die Hertha war es der erste Sieg in der Rückrunde und der erste Erfolg nach fast zehn Jahren in der BayArena. Zuletzt hatten die Berliner am 4. Oktober 2008 durch ein Tor von Andrej Woronin bei der Werkself (1:0) gewonnen.

Köln geht in Frankfurt unter

Eintracht Frankfurt hat dem 1. FC Köln einen mächtigen Dämpfer im Abstiegskampf verpasst und die eigenen Ambitionen auf einen internationalen Startplatz untermauert. Drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale bezwangen die Hessen das Schlusslicht am Samstag mit 4:2 (1:0) und verdarben FC-Manager Armin Veh die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.Vor 47 700 Zuschauern trafen Ante Rebic in der 15. Minute, Marco Russ (59.), Simon Falette (65.) und Marius Wolf (67.) für die Eintracht, die erstmals in der Ära von Trainer Niko Kovac mehr als drei Treffer in einem Bundesligaspiel erzielte und mit 36 Punkten vorübergehend sogar auf einen Champions-League-Rang kletterte. Für die Kölner, die mit 13 Zählern Letzter bleiben, traf Simon Terodde (57./Foulelfmeter, 74.) doppelt.

1899 Hoffenheim hat seinem Trainer Julian Nagelsmann zum zweijährigen Dienstjubiläum in der Bundesliga den ersten Sieg 2018 beschert. Die Hoffenheimer bezwangen am Samstag den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 mit 4:2 (1:1). Spieler des Tages vor 24 105 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena waren Adam Szalai und Andrej Kramaric: Der Ungar erzielte gegen seinen früheren Verein ebenso zwei Tore (27./74. Minute) wie der kroatische Nationalspieler (67./88.). Emil Berggreen traf ebenfalls mit einem Doppelpack (29./80.) für die auswärts weiter sieglosen Rheinhessen, die sich drei Tage nach dem hilflosen DFB-Pokal-Aus in Frankfurt nicht aus der Krise befreien konnten.

Beflügelt vom Ende des Stimmungsboykotts hat Hannover 96 die Serie des SC Freiburg beendet. Unter lauten Anfeuerungen der zuletzt verstummten Nordkurve erkämpfte sich das Team von Trainer Andre Breitenreiter einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die zuvor neun Liga-Spiele ungeschlagene Mannschaft von Trainer Christian Streich. Die Niedersachsen halten sich damit weiter im Dunstkreis der Europapokalplätze.Waldemar Anton brachte die 96er in der 28. Spielminute in Führung. Der U21-Nationalspieler reagierte nach einem Abpraller schnell und schoss wuchtig von der Strafraumgrenze ein, Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow war chancenlos. Keine zehn Minuten nach dem Wechsel erhöhte Felix Klaus per Rechtsschuss nach Zuspiel von Ihlas Bebou (54.). Freiburg verlor nach ordentlichem Start den Faden und fahndete letztlich ohne Erfolg nach einem Rezept gegen gut geordnete 96er. Manuel Gulde (88.) war kurz vor Ende dann doch noch erfolgreich.