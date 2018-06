16. Juni 2018, 23:29 Uhr Brasiliens Stürmer Neymar "Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber in sehr guter Verfassung"

Trainer Tite versucht, die Erwartungshaltung an seinen Stürmer zu bremsen - und will nicht vom Titel sprechen.

Brasiliens Nationaltrainer Tite sieht seinen Stürmer Neymar vor dem WM-Auftakt der Selecao noch nicht bei voller Leistungsfähigkeit, aber schon auf einem außergewöhnlichen Niveau. "Neymar ist noch nicht bei 100 Prozent, aber in sehr guter Verfassung", sagte Tite vor dem Duell mit der Schweiz am Sonntag in Rostow am Don: "Er ist so gut, dass er ein großes Spiel machen wird."

Vor dem ersten WM-Spiel des fünfmaligen Weltmeisters in der Gruppe E stellt sich der Trainer auch der Favoritenrolle. "Wir sind mental stark, konkurrenzfähig und haben große technische Qualität. Wir sind einer der Titelanwärter", sagte Tite, der gegen die Eidgenossen auf Mittelfeldspieler Fred (Probleme am Sprunggelenk) verzichten muss.Zum Kapitän ernannte Tite, der diese Führungsposition gerne von Spiel zu Spiel verändert, Außenverteidiger Marcelo von Champions-League-Sieger Real Madrid. Der Coach erwartet ein "Topspiel" gegen die Schweiz und sieht die Selecao für das Turnier in Russland "unter massivem Druck, die ganze Welt hat die Augen auf dem Fußball und unserer Mannschaft."

Vom "Hexa Campeao", dem sechsten WM-Titel, träumt ganz Brasilien. Für Tite ist dies "noch nicht relevant. Wir müssen uns diesem Ziel langsam nähern." Die 1:7-Schmach gegen Deutschland vor vier Jahren habe jedenfalls "kein Trauma" verursacht, wie Marcelo versicherte. "Das ist halt passiert. Wenn es ein Trauma wäre, würde ich nicht mehr spielen und hätte mich zur Ruhe gesetzt", sagte er.