18. Juni 2018, 18:39 Uhr Brasilien Nur ein paar magische Minuten

Die Seleção weckt erst Erinnerungen an 1982 und legt dann doch den schlechtesten Turnierstart seit vier Jahrzehnten hin: Nach dem 1:1 gegen die Schweiz machen Neymar und Co. der Schiedsrichtercrew heftige Vorwürfe.

Von JAVIER CÁCERES, Rostow am Don

Man hätte meinen können, dass Neymar dann doch etwas zu beschäftigt damit war, die neue Frisur zu richten. Dass ihn sein Freund und Friseur Nariko vor eine unmögliche Aufgabe gestellt hatte: Diese kuriose Mischung aus blondierter Ted-Herold-Tolle und Spaghetti-Eis, die er seit diesem Wochenende trägt, wieder so zu richten, wie sie vor Beginn der WM-Auftaktpartie der Brasilianer gegen die Schweiz (1:1) ausgesehen hatte.

Geschlagene 90 Minuten ließ Neymar die Journalisten warten, und da auch seine Kollegen sich nicht zeigten, musste davon ausgegangen werden, dass die ganze Seleção verzweifelt versuchte, aus den Fransen wieder die Nachbildung des Olympiastadions von Peking zu basteln, das nicht umsonst und nicht nur im chinesischen Volksmund "Vogelnest" genannt wird.

Als Neymar dann durch die Türe kam, trug er den Schopf unter einer gelben Baseball-Kappe, in den Ohren Stöpsel, die als Kopfhörer und Mikrofon dienen. So ging der Blick rasch auf die Extremitäten, mit denen er sein Geld verdient. Denn das rechte Bein zog er schlimmer hinter sich her als mancher Veteran des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion.

Alles halb so wild, sagte Neymar, als er doch bei einer Traube Journalisten Halt machte. Er habe nur einen Schlag auf den Fuß bekommen, es schmerze halt, weil der Körper nach der Schlacht wieder abkühle. Auch Teamarzt Rodrigo Lasmar versicherte, dass Neymar beim zweiten Spiel der Gruppe E am Freitag gegen Costa Rica dabei sein werde, "hundertprozentig". Was ihm wirklich wehtue, sagte wiederum Neymar, sei, dass man den Schweizern ein Unentschieden ermöglicht habe, das diese gar nicht verdient gehabt hätten. "Wir können's besser. Aber dieses Spiel hilft, zu verstehen, dass diese WM nicht einfach werden wird", sagte Neymar, der so etwas ist wie die Punktegarantie der Brasilianer.

Coutinhos Treffer kann es in die Enzyklopädie der schönsten WM-Tore Brasiliens schaffen

In 21 Spielen, die Partie vom Sonntag eingeschlossen, stand er in den letzten drei Jahren mit der Seleção auf dem Platz. Die Brasilianer holten fünfzehn Siege und nun das sechste Unentschieden, das wirklich unnötig war. In den ersten 20 Minuten spielten sie, als wollten sie die Generation von 1982 in den Schatten stellen, die nach allgemeinem Dafürhalten den bislang schönsten Fußball zelebriert hatte. Sie gingen durch ein Tor von Philippe Coutinho (20. Minute) in Führung, das es durchaus in die Enzyklopädie der schönsten WM-Tore der Brasilianer schafft: Coutinho zog aus 20 Metern mit rechts ab und setzte den Ball mit viel Effet an den rechten Innenpfosten. "Es war lediglich die Krönung magischer Minuten", schrieb die Zeitung Folha de São Paulo. Je länger die Partie dauerte, desto pragmatischer wurden die Brasilianer, desto weniger schienen sie ein weiteres Tor erzielen zu wollen, desto stärker rückten die Mittelfeldarbeiter Paulinho und Casemiro in den Fokus. Die Strafe für Brasiliens Apathie folgte nach der Pause.

Nach einer Ecke von Xherdan Shaqiri traf Steven Zuber (50.) per Kopf - und sorgte für intensive Debatten. Zuber hatte seinen Bewacher, den Innenverteidiger Miranda, etwas geschubst, ehe er hochsprang. Die Brasilianer sahen darin ein derart eindeutiges Vergehen, dass sie umgehend, aber ohne Erfolg, den Einsatz des Videoschiedsrichters forderten - und auch nach dem Spiel noch haderten.

Er wolle keine Ausreden suchen, betonte Trainer Tite, der sonst Debatten über den Schiedsrichter meidet. "Aber die Szene war sehr klar. Das darf auf diesem Niveau nicht passieren", fügte er hinzu. Neymar berichtete, dass er die Sequenz auf der Großbildleinwand im Stadion sehen konnte, als die Schweizer noch ihr Tor feierten, und zu einem ähnlich eindeutigen Urteil wie sein Coach gekommen war.

"Die haben vier Profis da sitzen, die sich das anschauen", ärgerte sich Neymar über die Untätigkeit der Videoschiedsrichter: "Wir müssen nur Fußball spielen, wir müssen uns nicht um sie kümmern. Wenn die ihre Arbeit nicht machen - ihr Problem." Der Schweizer Trainer Vladimir Petkovic dagegen sagte: "Unserem Tor ging ein normaler Zweikampf voraus. Der Gegner stand eher schlecht, als dass wir Foul gespielt haben." Was auch stimmte. Dass Torwart Allison nicht eingriff, obwohl Zuber nur drei Meter vor ihm stand, tat sein Übriges. "Ich hatte gar keine Zeit mehr, herauszukommen, die Ecke war gut getreten", verteidigte sich der Keeper von AS Rom.

Miranda ärgerte sich nachher darüber, sich nicht fallengelassen zu haben, "vielleicht hätte der Schiedsrichter dann gepfiffen". Auch bei seinem Trainer Tite entschuldigte er sich für seinen Mangel an Chuzpe. Doch er erntete dafür so etwas wie einen Rüffel. "Das wäre in meinen Augen Simulieren, und ich will so etwas nicht", habe er Miranda geantwortet, berichtete Tite. Ob derlei auch Neymar gesagt hat?

Scheint nicht so zu sein. Zumindest windet sich kaum jemand leidenschaftlicher als Neymar - egal, ob er weich, mittel oder hart getroffen wird. Zehn Mal wurde der im Februar wegen eines Mittelfußbruchs operierte Neymar von den Schweizern zu Fall gebracht; so oft war seit der Partie zwischen England und Tunesien 1998 kein Stürmer mehr in einem WM-Spiel gefoult worden. Damals war es Alan Shearer.

Entsprechend heftig waren danach die Vorwürfe, die Neymar erhob. Die Schweizer hätten sich zur konzertierten Jagd verabredet, ließ er wissen: "Sie haben sich mit den Fouls abgewechselt (um gelbe Karten wegen wiederholtem Foulspiel zu umgehen/d. Red.). Wenn der Referee das ignoriert, ist das schlecht für den Fußball."

Schlecht für die Brasilianer war allerdings etwas anderes: dass sie die Partie gegen die Schweiz nicht mehr wenden konnten. "Die Anspannung hat uns hart getroffen", erklärte Tite, die Nervosität wegen des Turnierdebüts habe man vor allem bei den Abschlüssen gesehen. Von 20 Torschüssen gingen nur vier auf das Gehäuse von Yann Sommer, heraus kam daher der schlechteste WM-Start Brasiliens seit Argentinien 1978 - 1:1 gegen Schweden. Und: Jeder Titelgewinn (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) fußte auf einem Auftaktsieg. "Natürlich hatte ich Erwartungen! Natürlich hatte ich gehofft, dass wir einen Sieg holen! Und natürlich bin mit dem Resultat nicht glücklich!", rief Tite.

Doch womöglich ärgerte ihn die Niederlage Deutschlands gegen Mexiko noch viel mehr als das eigene Unentschieden. Denn nun ist ein Achtelfinale gegen Deutschland eine reale Option. Gemach, sagte der Kunstschütze Coutinho: "Wir müssen erst mal weiterkommen."