29. November 2017, 18:52 Uhr Boxer Manuel Charr "Ich kam im Trubel nicht dazu, meinen Pass abzuholen"









Feedback

Manuel Charr lässt sich als erster deutscher Schwergewichts-Champion seit Max Schmeling feiern.

Doch nun ist zweifelhaft, ob er einen deutschen Pass hat.

Mit jedem weiteren Tag verstrickt sich der Weltmeister zunehmend in Widersprüchlichkeiten.

Von Benedikt Warmbrunn

Max Schmeling kam im September 1905 in Klein Luckow in Vorpommern auf die Welt, er war also von Geburt an Deutscher. Nicht ganz 25 Jahre später, im Juni 1930, gewann er gegen Jack Sharkey die Box-Weltmeisterschaft im Schwergewicht, als erster Deutscher in der Geschichte dieses Sports, das war damals ein historisches Ereignis.

Manuel Charr kam im Oktober 1984 in Beirut in Libanon auf die Welt, er hatte also erst einmal einen libanesischen Pass. Knapp 33 Jahre später, am vergangenen Samstag, gewann er in Oberhausen gegen Alexander Ustinow die Box-Weltmeisterschaft im Schwergewicht, auch das war ein historisches Ereignis - er ist der erste Schwergewichtsweltmeister mit zwei künstlichen Hüften.

Das wäre nun eine schöne Geschichte. Wäre da nicht dieser Vergleich mit Max Schmeling.

Er spricht deutsch, er denkt deutsch

In den Wochen vor dem Kampf und auch in der Nacht auf den Sonntag hatte Charr die Historie nicht nur wegen seiner Hüften bemüht, er hatte sich auch immer wieder auf Schmeling berufen. Er hatte sich feiern lassen als zweiter deutscher Schwergewichtsweltmeister der Geschichte, als erster also seit Schmeling. Karl Mildenberger, Axel Schulz, Luan Krasniqi, Marco Huck - sie alle hatten erfolglos um den Titel gekämpft, den einst auch Schmeling gewonnen hatte; mit einem Sieg wäre jeder sein erster deutscher Nachfolger geworden. Charr hat diesen Titel gewonnen, das geht in den Tagen nach seinem Erfolg etwas unter. Aber tritt er auch Schmelings Erbe an?

Charr lebt seit 1989 in Deutschland, er spricht deutsch, er denkt deutsch. Nur ob er auch einen deutschen Pass hat, das ist in diesen Tagen nach seinem Triumph eher zweifelhaft.

Mit jedem weiteren Tag verstrickt sich der Weltmeister zunehmend in Widersprüchlichkeiten. Der Spiegel berichtete nach dem Kampf als Erster, dass Charr keinen deutschen Pass besitze, und seitdem meldet sich der 33-Jährige an jedem Tag mit einer neuen Erinnerung, einer neuen Erklärung, einer neuen Ausrede. Der Bild sagte er: "Ja, ich schwöre es! Ich bin seit eineinhalb Jahren Deutscher!" Dann sagte er dem Kölner Express: "Mein Einbürgerungsverfahren liegt wegen eines möglichen Strafverfahrens auf Eis. Das wird gerade von meinen Anwälten geklärt, und dann hoffe ich, meinen Pass endlich abholen zu dürfen." Dieser sei aber nur "ein Stück Papier", für ihn zähle, dass er selbst sich "vom Herzen her als Deutscher" fühle.

Am Dienstagabend sagte er schließlich dem TV-Sender Sky, der seinen Kampf übertragen und mit genau diesem historischen Schmeling-Vergleich beworben hatte: "Ich bin deutsch zu 1000 Prozent. Ich kam im Trubel nicht dazu, meinen Pass abzuholen. Ich habe einen Pass. Der liegt vor und liegt im Amt." Ein Verfahren, das das Einbürgerungsverfahren behindern könne, gebe es übrigens doch nicht. Dann hielt er seinen deutschen Führerschein, seine Bankkarte und seine ADAC-Karte in die Kamera.