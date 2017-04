15. April 2017, 17:43 Uhr BVB Trotzreaktion mit Hacke und Hammer









Durch Tore von Marco Reus, Sokratis und Pierre-Emerick Aubameyang gewinnt der BVB 3:1 gegen Eintracht Frankfurt.

Vier Tage nach dem Angriff auf den Mannschaftsbus gelingt es dem Team von Thomas tuchel, sich auf Fußball zu konzentrieren.

Von Martin Schneider

Thomas Tuchel lächelte, als er einen Schluck aus seiner Wasserflasche nahm. Er drehte die Flasche zu, dann lächelte er nochmal, während Stadionsprecher Norbert Dickel den Namen Marco Reus durch die Arena schrie. Schon der Moment auf der Pressekonferenz am Freitag, als der BVB-Trainer verkünden durfte, dass Reus wieder im Kader stehen wird, war einer der wenigen Augenblicke in dieser furchtbaren Woche, in denen Tuchel fröhlich wirkte.

Und nun sah er, wie sich dieser Reus erst sehr intelligent und dann sehr elegant verhielt. Einen Pass von Shinji Kagawa nahm er nicht an, weil er deutlich im Abseits stand. Er hob dann die Arme, um dem Schiedsrichter zu signalisieren: "Bitte nicht abpfeifen, ich bleibe ja weg". Christian Pulisic erkannte die Situation und setzte nach. Er eroberte den eigentlich verlorenen Pass, spielte ihn in die Mitte, wo Reus ihn mit der Hacke hinter seinem Standbein vorbei im Tor versenkte. Zwei Minuten waren da gegen Eintracht Frankfurt gespielt, Dortmund führte 1:0. Aber vor allem lächelte Thomas Tuchel, weil es wenigstens in dieser Sekunde nur um Fußball ging.

Seit den Attacken auf den Mannschaftsbus des BVB kann man Spiele von Borussia Dortmund nicht mehr nur sportlich bewerten. Spieler und Trainer hatten sich nach dem schnell angesetzten Wiederholungsspiel gegen Monaco bitter beschwert, warum man ihnen nicht mehr Zeit geben würde. An Fußball hätten sie nicht denken können, weil jemand sie mit einer Bombe töten wollte.

Drei Tage später ist Borussia Dortmund ein bisschen zurück in der Normalität. 3:1 gewann die Mannschaft gegen eine Frankfurter Mannschaft, die sich mit allen Mitteln wehrte, aber fußballerisch schlicht unterlegen war.

Tuchel freute sich auch deshalb über Reus' Rückkehr, weil er mit dem 27-Jährigen einen ganzen Batzen Erfahrung in eine - verständlicherweise - verunsicherte Elf packen konnte. Dass er zum ersten Mal seit Anfang Dezember Nuri Sahin (28) in die Startelf beorderte, passte dazu und funktionierte sehr gut - auch wenn Reus nach seiner Verletzungspause nur eine Halbzeit lang durchhielt.

Dortmund attackierte früh und verpasste es - wie so oft in dieser Saison - schnell das zweite Tor nachzulegen. Sahin und Kagawa hatten gute Schussmöglichkeiten. Weil der BVB sehr offensiv verteidigte, entstanden in der eigenen Hälfte Räume, die Frankfurt sehr gut ausnutzte. Nach einem Querpass von Branimir Hrgota vergab Marco Fabian nach neun Minuten fast schon grotesk frei vor dem leeren Tor - er nahm den rechten Fuß statt des linken und schob den Querpass so ins Toraus. Kurze Zeit später schoss Mijat Gacinovic knallhart aufs Dortmunder Tor - Roman Bürki riss irgendwie die Hände hoch.

Es war ein seltsames Spiel zu diesem Zeitpunkt. Dortmund spielte total überlegen, aber Frankfurt hatte die besseren Chancen. Es war dann erneut Fabian, der in der 29. Minute im Rückraum frei zum Schuss kam, und weil Sahin in seinen Schuss noch seinen Oberschenkel brachte, wurde der Ball unhaltbar für Bürki in den Winkel abgefälscht. Ein 1:1, das wegen der vielen guten Möglichkeiten der Eintracht nicht unverdient war.