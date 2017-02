6. Februar 2017, 18:43 Uhr Borussia Dortmund Machtkampf auf der Südtribüne

In Dortmund zeichnet sich ein Machtkampf ab, zwischen Chaoten und sogenanntem Establishment.









Der BVB arbeitet die Gewalt eines Mobs gegen Leipzig-Fans auf.

Offenbar hatten die Angreifer es zunächst auf den Team-Bus der Gäste abgesehen.

Beim BVB vermuten sie: Die Aktion war vor allem als Retourkutsche gegen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gedacht.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Die Katerstimmung war auch am Montagnachmittag noch in den Gängen von Borussia Dortmunds Hauptquartier am Rheinlanddamm zu spüren. Keiner hatte das Gefühl, dass er sich etwas hatte zuschulden kommen lassen, aber vielen beim BVB schien der Kopf zu dröhnen wie nach einer Überdosis allzu koffeinhaltiger Limonade, von der die Werbung doch immer behauptet, sie verleihe Flügel. Das eher fröhliche Marketing-Gesicht des Klubs, dessen Südtribüne europaweit als Mekka guter, alter Fußball-Stimmung galt, hat erhebliche Kratzer bekommen.

Borussia Dortmunds Aufarbeitung der Exzesse von sogenannten Ultras-Fans gegen die harmlosen, sichtlich unvorbereiteten Anhänger von RB Leipzig, die immerhin machte den ganzen Tag über Fortschritte. Die Polizei in Dortmund meldete elf Festnahmen von gewalttätigen Randalierern, die man glaubt, auch vor Gericht überführen zu können. Der Klub, der nur innerhalb der Stadionmauern Ordnungsmacht ausüben kann, wertet die extrem hochauflösenden Bilder der Überwachungskameras aus und hat offenbar schon eine Reihe von Trägern der zum Teil wohl auch strafrechtlich relevanten Banner und Plakate identifizieren können. Schon kommende Woche, so ist zu hören, sollen erste Strafmaßnahmen erfolgen. Viel mehr als Stadionverbote allerdings kann Borussia Dortmund seinen Fans kaum androhen.

Der Krisenstab in Dortmund hat inzwischen eine Theorie entwickelt, wie es zu den Exzessen kommen konnte, an denen nach Erkenntnissen der Polizei sogar erwachsene BVB-Ultras teilnahmen, die noch zwei Tage vor dem Spiel beim Fernsehsender Sport1 in vermeintlich seriöser Rhetorik ihre Antipathien gegen den Retorten-Klub aus Leipzig ausbreiten durften.

Eigentlich hatten es die Ultras wohl auf Leipzigs Team-Bus abgesehen

Der Klub geht unterdessen davon aus, dass die Gewalt-Attacken eines Mobs von fast fünfhundert Ultras und Mitläufern fast schon tragisch aus einer eigenen Sicherheitsmaßnahme entstanden sein dürften. Eigentlich hätten es die Ultras, offenbar unter der Federführung der um die Vorherrschaft unter den verschiedenen Gruppierungen kämpfenden "The Unity", auf den Mannschaftsbus der Leipziger Gäste abgesehen gehabt. Dieser sollte, so war offenbar der Plan, von den mit Wurfgeschossen bewaffneten jungen Männern massiv attackiert werden.

Von diesem Plan der Ultras sollen Klub und Polizei etwa sechs Stunden vor dem Anpfiff des Samstagabend-Spiels Wind bekommen haben. Der Bus wurde durch den ans Stadion grenzenden Bolmke-Wald umgeleitet und fuhr deshalb nicht auf der üblichen Route, auf der die Ultras ihn abfangen wollten. "Den Frust über diesen vereitelten Angriff auf den Leipziger Mannschaftsbus", erklärt einer aus dem Krisenstab, der nicht genannt werden will, "haben die Leute dann völlig unkontrolliert an den Leipziger Gästefans und den Polizeibeamten ausgelassen." Die Polizei hatte das Spiel, trotz der im Vorfeld lautstarken Ankündigungen von "Protesten" gegen Leipzig, als ein Spiel der "gelben" Kategorie eingestuft. Das bedeutet zwar eine "erhöhte Beobachtung", ist aber in keiner Weise vergleichbar mit den Mannschaftsstärken, die die Polizei etwa bei den "Riskospielen" gegen den BVB-Ruhrgebiets-Rivalen Schalke 04 aufstellt.

Das Ausmaß und die wahllose Gewalttätigkeit am Samstag hat aber nicht nur die Polizei auf dem falschen Fuß erwischt. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war in den letzten Monaten teilweise drastisch gegen Grenzüberschreitungen von Ultras-Gruppen vorgegangen. Der Ultras-Gruppe "Desperados" etwa wurden die Auswärts-Dauerkarten entzogen, erst vor kurzem wurden acht als Rechtsradikale eingestufte Fans mit Ausschlüssen sanktioniert, mehrere Mitglieder der neuen, vom Verein als besonders gewaltbereit eingestuften Gruppe "0231-Riot" ebenfalls. Alle Dortmunder Ultras-Gruppen haben zusammen zwar weniger als 500 Mitglieder (bei fast 25 000 Stehplatz-Fans auf der Südtribüne) - aber ihr Einfluss ist beträchtlich. Die Aktion gegen Leipziger Zuschauer war, so wird beim BVB vermutet, vor allem als Retourkutsche gegen Watzke gedacht.