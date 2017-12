16. Dezember 2017, 13:24 Uhr Borussia Dortmund Die Winterreifen bleiben am Lamborghini









Seit Monaten gibt es Wechselgerüchte um BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang.

Doch er wird wohl in Dortmund bleiben.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Den 700-PS-Lamborghini mit Flügeltüren ist er diese Woche losgeworden, an einen finanzkräftigen Verkehrsteilnehmer in Dormagen am Rhein. Gerade rechtzeitig, um Platz in der Garage zu schaffen für seinen neuen Lamborghini Aventador, in individueller "Purple-blue-aquamarine-Folierung". Einmalig in Deutschland, heißt es, Neupreis deutlich mehr als 300 000 Euro. Für Pierre-Emerick Aubameyang ein kleiner Luxus nebenbei. Und ein bisschen Ablenkung von all dem Trubel um Borussia Dortmund, den alten Trainer, den neuen Trainer - und die zeitweise Ladehemmung eines Fußballers, der sich als Scharfschütze definiert.

Die Schlagzeilen, die Borussia Dortmunds Torjäger - mit bisher zwölf Bundesliga-Treffern in der laufenden Saison - unaufhörlich erzeugt, scheinen an ihm vorbeizugleiten. Aber ein, zwei oder gar fünf Spiele ohne ein Tor, wie zuletzt: Das macht selbst einen Luftikus wie ihn ein bisschen nervös. Aubameyang, so hört man von Mitspielern, sei zwar fast immer ein Stimmungsaufheller für den Rest der Truppe, ein Spielkind mit Faible für alles Glitzernde. Aber die vergangenen Wochen unter dem inzwischen abgelösten Trainer Peter Bosz seien an ihm nicht spurlos vorübergezogen. So ernst und introvertiert wie in jüngster Zeit hat man ihn in viereinhalb Jahren Dortmund nicht erlebt. Selbst Ausflüge nach Paris änderten nichts.

Fast zehn Millionen Euro soll er pro Jahr verdienen

Seit Dienstag aber, seit dem 2:0-Sieg in Mainz, scheint sich die Welt des Pierre-Emerick Aubameyang aufzuklaren. Überhaupt hat der Trainerwechsel zu Peter Stöger binnen Stunden eine andere Laune bei ihm herbeigezaubert. Die Position in der Bundesliga, bis zum Samstag zwar nur auf Platz sechs, aber auch nur vier Punkte hinter dem Zweiten, dem Rivalen Schalke 04, erscheint mit einem Mal wieder in besserem Licht. Die Schlagzeilen um Aubameyang ärgern Aubameyang nicht. Aber sie irritieren den Rest der Mannschaft. Vor allem die andauernden Wechselgerüchte.

Dabei hat Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gerade erst wiederholt, dass ein Wintertransfer des Franzosen mit zusätzlichem Pass für Gabun, dem Heimatland seines Vaters, auf keinen Fall in Frage komme. Man könne im Winter Aubameyang noch weniger ersetzen als im Sommer. Und außerdem: Es seien gar keine Interessenten da. Jedenfalls keine, die sich die Ablöse und das ambitionierte Gehalt des schillernden Torjägers leisten könnten.

Das war auch im vergangenen Sommer schon so, als Aubameyangs Vater und Berater feststellen mussten, dass lediglich Interesse aus China bestand. Doch selbst das erlahmte, auch wegen der Ablöse, die nicht unter 80 Millionen Euro liegen soll. Für seinen schönen Lamborghini braucht Aubameyang deshalb wohl Winterreifen, um sich weiter durch Matsch und Schnee in Deutschland zu quälen. Dass er sich seine teuren Hobbys (Privatjet-Trips nach Paris, Mailand oder Nizza mit der ganzen Familie, dazu ein halber Rennstall mit Sportwagen und natürlich seine feine Mode) gerne mit einem noch höheren Gehalt finanzieren würde, hat er im vergangenen Sommer deutlich gemacht.