15. April 2017, 11:17 Uhr Borussia Dortmund Der BVB soll funktionieren - aber wie?









Trotz des Attentats auf den Mannschaftsbus will Dortmund erfolgreich Fußball spielen. Trainer Tuchel rätselt, ob das überhaupt möglich ist.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Der Fußballtrainer Thomas Tuchel ist Experte darin, seinen Spielern zu erklären, wie sie sich auf dem Rasen verhalten und miteinander umgehen sollen. Bei der Aufarbeitung des Sprengstoffanschlags vom vergangenen Dienstag funktioniert das nicht so einfach. "Es ist unglaublich schwer, darüber zu sprechen und es begreifbar zu machen", sagt Tuchel. Da helfe kein kollektiver Ansatz, um die Spieler von ihrer Last zu befreien: "Weil das Gießkannenprinzip nichts nützt, ziehen wir einen Experten für solche Extremsituationen hinzu und stellen jedem Spieler frei, das anzunehmen."

Beim 2:3 gegen den AS Monaco am Mittwoch hatte sich in der ersten Halbzeit (0:2) gezeigt, wie belastet die Spieler wirklich waren. Weitergehende Erkenntnisse soll die Ligapartie am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt bringen.

"Die Spieler haben von dem Vorfall innerhalb des Busses ganz unterschiedliche Eindrücke", sagt Tuchel: "Einige Spieler hinten rechts haben die Explosionen gesehen, und wie etwas auf sie zufliegt." Dort saß auch der Spanier Marc Bartra, der als Einziger körperlich verletzt wurde und operiert werden musste. "Die Schmerzen, die Panik und die Ungewissheit, nicht zu wissen, was vor sich geht oder wie lange es dauert, machten daraus die längsten und härtesten Minuten meines Lebens", teilte Bartra am Freitag via Internet mit. "Der ganz große emotionale Schock kam bei vielen Spielern, als sie zu Hause ihre Kinder und Familien wiedergesehen haben und ihnen dieser Moment sehr besonders und wertvoll vorgekommen ist", sagte Tuchel.

Tuchel kämpft um den Traum

Mit gesellschaftlichen Reaktionen auf Bombenterror und Signalen an Terroristen hat Tuchels persönlicher Ansatz zur Aufarbeitung wenig zu tun. Der Trainer würde mit seiner Mannschaft einfach gern lange im Wettbewerb bleiben. "Es geht hier auch um unseren Champions-League-Traum, und für den fühlten wir uns bei der schnellen Neuansetzung des Spiels einfach übergangen." Für diesen Traum war es keine so gute Entscheidung, dass die Dortmunder einen Tag nach dem Anschlag und nach einer schlaflosen Nacht wieder spielen mussten. Die Niederlage hat die Aussichten minimiert, am Mittwoch im Rückspiel in Monte Carlo ins Halbfinale einzuziehen.

"Die Ereignisse vom Dienstag haben uns in den Knochen gesteckt", sagt Tuchel, "wir hätten uns mehr Zeit für eine Entscheidung zur Neuansetzung gewünscht, aber die hat man uns nicht gegeben." Tuchel klagte damit den europäischen Fußballverband Uefa an, vermied aber explizit zu erwähnen, dass auch BVB-Chef Hans-Joachim Watzke in die Entscheidung involviert war (auch wenn dieser nun in einem Spiegel-Interview angab, er habe erwogen, den BVB aus dem Wettbewerb zurückzuziehen). "Wenn einer der Leute, die das entschieden haben, im Bus gesessen hätte, dann hätten sie die Partie nicht gespielt", ist sich Tuchel sicher.