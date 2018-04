9. April 2018, 10:23 Uhr Borussia Dortmund Die neun von der XXL-Streichliste

Beim BVB steht ein großer Umbruch bevor. Der Klub will sich angeblich von neun Spielern trennen.

Auch ein Trainerwechsel deutet sich an. Doch solange auf der Position auch der FC Bayern sucht, scheint der BVB zweite Wahl zu sein.

Auf dem Rasen herrscht dagegen Stillstand in allen Teilen des Systems.

Von Felix Meininghaus, Dortmund

Als Nuri Sahin kurz nach Spielschluss vor die Kamera des Bezahlsenders Sky trat, lächelte er. Mit dieser Frage konnte den Routinier der Reporter nicht überraschen, damit hatte er gerechnet: "Ich bin lange genug dabei", sagte der türkische Nationalspieler, "ich weiß, dass auch ich auf dieser XXL-Streichliste stehe, die in der Presse kursiert. Damit kann ich leben." Der 29-Jährige ist bei Borussia Dortmund, seit er zwölf ist, er hat einen Großteil seiner Karriere, die ihn einst zum jüngsten Spieler und Torschützen der Bundesliga-Historie gemacht hat, beim Revierklub verbracht.

Nun muss er also offensichtlich darum bangen, weiter für den BVB kicken zu dürfen. Zumindest, wenn man an dieses ominöse Dokument glaubt, von dem in verschiedenen Medien berichtet wird. Auf dem tauchen insgesamt neun Profis auf: Roman Weidenfeller, klar, der Torhüter beendet im Sommer seine Karriere. Torjäger Michy Batshuayi, weil das Leihgeschäft mit dem FC Chelsea ausläuft. Verteidiger Sokratis und der ewig verletzte Erik Durm, immerhin Mitglied des deutschen Weltmeister-Kaders, dürfen den BVB verlassen, wenn werthaltige Angebote eintrudeln. Zudem werde über die Zukunft von Jeremy Toljan, Andrej Jarmolenko, Gonzalo Castro, Alexander Isak und eben auch von Nuri Sahin nachgedacht.

Dem BVB fehlt derzeit jegliche Leichtigkeit

Eine solche Nachrichtenlage dürfte die Stimmung nicht unbedingt aufhellen in einer Mannschaft, die ohnehin schon um Sicherheit ringt. Der 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart zeigte trotz des am Ende deutlichen Resultats, warum in Dortmund so intensiv über das Personal nachgedacht wird: Eine Halbzeit lang schlich die Mannschaft weitgehend planlos und uninspiriert über den Rasen. Die Gäste aus Schwaben hatten mehr Ballbesitz und diktierten das Spielgeschehen, es herrschte Stillstand in allen Teilen des Systems.

Das blamable Ausscheiden in der Europa League gegen Salzburg, die Diskussionen um die Zukunft von Trainer Peter Stöger und das kickende Personal sowie der desaströse Auftritt in München - das alles hat Spuren hinterlassen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Tag des Bombenanschlags auf den Mannschaftsbus am Mittwoch das erste Mal jährt. "Jeder verarbeitet das anders", sagt Sportdirektor Michael Zorc, "aber wir müssen das irgendwie hinter uns lassen."

Es ist eine schwierige Gemengelage, den Dortmundern fehlt jegliche Leichtigkeit, die es ermöglicht, den Job des Fußballprofis mit Überzeugung und Hingabe auszufüllen. Gegen Stuttgart hatte Zorc in der ersten Hälfte "den Rucksack gesehen, den wir nach dem 0:6 in München auf dem Rücken hatten".