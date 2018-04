8. April 2018, 18:20 Uhr Borussia Dortmund Auch ein 3:0 kann Stöger kaum noch retten

Nach einer überaus schwachen ersten Halbzeit gewinnt der BVB die Partie gegen den VfB Stuttgart mit 3:0.

Für Trainer Stöger ist es der achte Sieg im 14. Spiel - was ihn jedoch kaum retten dürfte.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Den Fußballtrainer Peter Stöger als Lame Duck zu bezeichnen, wäre natürlich eine Unverschämtheit. In seiner Heimat würde man Lahme Antn sagen, doch das klingt ja noch unfreundlicher. Wenn man aber die Schwingungen aus dem westfälischen Bundesligaklub Borussia Dortmund richtig deutet, dann hat der Österreicher Stöger nur noch fünf Spiele, um den BVB in die Champions League zu führen - und auch ein 3:0 (1:0)-Sieg in seinem demnach sechstletzten Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag dürfte daran kaum etwas ändern. Denn wieder einmal zeigte der BVB eine zwiespältige Leistung: ein anfangs miserables Spiel mit einem schließlich exzellenten Ergebnis. Die Dortmunder Fans ließen den Erfolg durch Tore von Christian Pulisic (38.), Michy Batshuyai (48.) und Maximilian Philipp (59.) als Wiedergutmachung für die acht Tage zuvor erlittene 0:6-Blamage in München indes nur zu gerne gelten.

Das Gegenteil von einer lahmen Ente war in Stuttgart bis Sonntag der Trainer Tayfun Korkut, der nach acht Spielen ohne Niederlage erstmals als VfB-Trainer eine Partie verloren geben musste. Aber der schwäbische Groll hielt sich in Grenzen, denn die Mannschaft machte bis auf die Szenen vor den Gegentoren nicht allzu viel falsch und konnte sich selbst nicht so richtig erklären, wie es nach einer weitgehend überlegen geführten ersten Halbzeit noch zur höchsten Saison-Niederlage hatte kommen können. Fußball ist manchmal eine Wissenschaft für sich.

In Marco Reus hatte nach zweimaligem Aussetzen jener Dortmunder wieder in der Startelf gestanden, der anstelle des Trainers die Konstante im Dortmunder Kader darstellen soll. Reus hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Um ihn herum soll die Mannschaft der Zukunft gebaut werden, in welcher der eine oder andere Spieler der gegenwärtigen Belegschaft keine Rolle mehr spielen dürfte. Stögers Zeit in Dortmund wird Ende Juni nach nur sieben Monaten vermutlich auch deshalb enden, weil sich die aktuelle Dortmunder Mannschaft nur schwer begeistern lässt - auch diesmal erst nach dem glücklichen ersten Tor. So oft schon hatte sie in diesem Jahr einen bürokratischen Fußball gezeigt, dass der Manager Michael Zorc die Spieler als "Beamte" zu diskreditieren glaubte.

Stöger hatte seine Startelf auf vier Positionen verändert, Mario Götze wurde auf die Bank verbannt und Gonzalo Castro sogar aus dem Kader. Man hätte denken können, diese aufgefrischte Mannschaft zerreiße sich sogleich im Versuch um Wiedergutmachung, aber das war zunächst überhaupt nicht der Fall. Dortmund spielte eine erste halbe Stunde, für die Zorc auf seiner Diskreditierungs-Skala irgendetwas jenseits von Beamten hätte finden müssen. Jeder zweite Ball landete bei den Stuttgartern, es gab zwei halbe versuchte Torabschlüsse, und als der Torwart Roman Bürki nach 35 Minuten mit dem Ball in den Händen an seinem Strafraumrand stand und sekundenlang nicht wusste, wohin mit dem Spielgerät, schwoll unter den BVB-Fans ein Raunen der Empörung an.

Batshuayi macht seinem siebten Treffer im neunten Bundesligaspiel

Die Stuttgarter hatten es 38 Minuten gut gemacht, allerdings stellte Dortmunds Pulisic dann mit einer Flanke von rechts die Verhältnisse auf den Kopf, als sich die beabsichtigte Hereingabe in den hinteren Winkel des Stuttgarter Tors senkte. Der Ball passte derart genau und prallte auch noch an den Innenpfosten, dass man dem Torwart Ron-Robert Zieler keinen Vorwurf machen konnte.

Korkut hatte zu Spielbeginn mit Andreas Beck nach dessen Gelbsperre bloß einen Neuen in seine Startelf rotiert, und er konnte seiner Mannschaft in der Pause auch gar nicht allzu viele Vorwürfe machen, weshalb er die Elf unverändert in die zweite Hälfte schickte. Dortmund hatte schon gegen Ende der ersten Halbzeit mehr Mut gefasst und nutzte in der 48. Minute eine Unpässlichkeit in der Stuttgarter Abwehr zum wegweisenden 2:0. Batshuayi und Nuri Sahin spielten im VfB-Strafraum einen raumgreifenden und erstaunlich ungestörten Doppelpass, den Batshuayi mit seinem siebten Treffer im neunten Bundesligaspiel vollendete. Vergessen war damit vorerst die miserable Leistung der ersten halben Stunde, zumal Philipp in der 59. Minute auf 3:0 erhöhte. Für den BVB war es unter Stöger im 14. Ligaspiel der achte Sieg bei nur einer Niederlage. Das ist keine Bilanz einer Lame Duck, dürfte Stöger den Job aber trotzdem kaum retten.