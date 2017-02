12. Februar 2017, 10:59 Uhr Biathlon-WM "Heute ist das Rennpferd wieder galoppiert!"









Feedback

Anzeige

Laura Dahlmeier gewinnt in der Verfolgung ihre zweite Gold-Medaille bei der Biathlon-WM.

Überraschende Zweite war Darja Domratschewa, die erst Anfang des Jahres nach Baby-Pause ihr Comeback gefeiert hatte.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Liveticker-Nachlese.

Biathletin Laura Dahlmeier hat ihren WM-Titel in der Verfolgung erfolgreich verteidigt und bei den Titelkämpfen in Hochfilzen bereits ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Nach dem Sieg mit der Mixedstaffel und Silber im Sprint triumphierte die 23-Jährige aus Partenkirchen auch im Jagdrennen über 10 km.

"Wieder Weltmeisterin, ein Traum geht in Erfüllung", sagte Dahlmeier im ZDF: "Ich habe Vollgas gegeben und gedacht, dass mich die anderen nicht mehr bekommen. Heute ist das Rennpferd wieder galoppiert!" Gabriela Koukalova hatte nach dem Sprint gesagt, dass Dahlmeier laufen würde "wie ein Pferd".

Koukalova (+16,6/3) kam ihrerseits als Dritte ins Ziel. Silber gewann überraschend die Weißrussin Darja Domratschewa. Sie war als 27. ins Rennen gegangen, traf dann alle Scheiben - und lief mit einem Rückstand von 11,6 Sekunden auf Dahlmeier auf Platz zwei. Ihre Leistung ist umso beeindruckender, da sie erst im Januar ihr erstes Weltcup-Rennen der Saison gelaufen ist - drei Monate zuvor war sie Mutter geworden.

Die anderen DSV-Starterinnen enttäuschen

Anzeige

Dahlmeier, die im vergangenen Jahr in Oslo ebenfalls Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, setzte damit ihre beeindruckende Medaillenserie bei Weltmeisterschaften fort. Der Sieg am Sonntag bedeutete zum achten Mal in Folge Edelmetall, insgesamt war es ihre zehnte WM-Medaille.

Die anderen Starterinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) enttäuschten hingegen. Vanessa Hinz (Schliersee/4) auf Platz 20, Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/4) auf Rang 28, Nadine Horchler (Willingen/1) als 32. und Maren Hammerschmidt (Winterberg/4) auf Position 40 beendeten das Rennen abgeschlagen.