Ole Einar Björndalen ist alt (43 Jahre), Darja Domratschewa war lange krank (Pfeiffersches Drüsenfieber) und trotzdem holen sie an einem Tag WM-Medaillen.

Die Silbermedaille von Domratschewa ist dabei noch einen Tick überraschender. Sie startete mit großem Rückstand in das Verfolgungsrennen.

Tochter Xenia schlief derweil im Hotelzimmer.

Von Saskia Aleythe , Hochfilzen

Am Abend wurde es doch nochmal knifflig. Das Schwierigste hatte Darja Domratschewa schon überwunden an diesem Tag, 20 Mal getroffen bei 20 Schuss im Verfolgungsrennen der Biathlon-WM, doch als sie am Abend nach der Medaillenvergabe vor Tausenden Fans stand und die Flasche zur Sektdusche öffnen wollte, war einfach nichts zu machen. Die Weißrussin fummelte an der Kappe herum, Weltmeisterin Laura Dahlmeier kam ihr zur Hilfe, hatte selber mit einem Handgriff die Verpackung gelöst. Da sagte der Moderator der Bühnenshow in Richtung von Domratschewa: "Das hätte Dir der Ole aber auch schon mal zeigen können." Ole Einar Björndalen, ihr Ehemann, kam nur 20 Minuten später aufs Podium - und hatte seine Flasche als Erster geöffnet.

Eines Tages werden Darja Domratschewa und Ole Einar Björndalen ihrer Tochter Xenia diese Geschichte erzählen, wie sie beide am selben Tag WM-Medaillen gewonnen haben, Silber für die Mutter, Bronze für den Vater, nur wenige Stunden nacheinander. Wie sie dann fast zeitgleich bei der Siegerehrung standen, sich später in den Armen hielten und die gemeinsame Zeit genossen, an diesem 12. Februar 2017 in Hochfilzen. "Xenia", werden sie sagen, "da warst du gerade mal vier Monate alt und hast im Hotel geschlafen". Dieser Sonntag, er war ein Familientag eines ungewöhnlichen Sportpaars - nicht nur wegen der 52 WM-Medaillen, die sie seit Sonntag als Bilanz in die Familien-Chronik aufnehmen können.

Sie sind schon ein eingespieltes Trio in Hochfilzen, das Baby und die Sportler-Eltern. Vor den WM-Rennen am Sonntag sei Xenia ein braves Mädchen gewesen, berichtete Domratschewa, "sie wacht nur auf, wenn sie Hunger hat - normal für ein Baby". Auch Björndalen konnte keine Müdigkeitserscheinungen ausmachen, eine Seltenheit bei jungen Eltern. Aber was ist schon gewöhnlich bei Domratschewa und Björndalen? Ihre Geschichte ist eine, bei der sich die Wege zweier Ausnahmesportler auf interessante Weise kreuzten und dann in mehrere Überraschungen mündeten.

Domratschewa, 30 Jahre alt, war schon vor Jahren das, was Dahlmeier momentan ist: eine herausragende Biathletin. Vier Olympia-Medaillen, drei davon in Gold, sieben WM-Medaillen und zahllose Weltcupsiege hat sie gesammelt, 2015 gewann sie den Gesamtweltcup. So hätte das gerne weitergehen dürfen, doch im Sommer 2015 erkrankte die Weißrussin an Pfeifferschem Drüsenfieber, die Saisonvorbereitung war futsch und damit auch die Folgesaison. Dafür hielt das Leben andere Freuden für sie bereit.

Ole Einar Björndalen, 43 Jahre alt, Rekordbiathlet mit nunmehr 45 WM- und 13 Olympia-Medaillen, wollte seine Karriere zum Saisonende vor einem Jahr schon beenden. Aber etwas brannte noch in ihm, der Glaube daran, immer noch mit den Besten mithalten zu können. Und dann war da diese Liaison mit Domratschewa, schon viele Monate ein offenes Geheimnis, als der Norweger im April 2016 erstmals von einer "Beziehung" sprach und sogleich verkündete: "Wir sind jetzt so weit, dass wir ein Paar sind und ein Kind haben werden." Ein paar Monate später wurde geheiratet, dann kam schon Xenia auf die Welt. Natürlich sei es eine Herausforderung mit Baby, sagte Domratschewa vor vier Wochen in Oberhof, aber auch: "Es fühlt sich toll an, Mutter zu sein. Wenn du nach Hause kommst und dein Kind dich anlächelt, ist die ganze Erschöpfung sofort verflogen."