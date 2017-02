11. Februar 2017, 18:46 Uhr Biathlon-WM Benedikt Doll: Weltmeister der Winzigkeiten

Benedikt Doll besiegte an diesem Tag sogar Martin Fourcade, den Dauersieger des Biathlons.









Bei der Biathlon-WM in Hochfilzen gelingt Benedikt Doll im Sprint ein herausragendes Rennen.

Am Ende wird er ganz knapp vor dem Norweger Bö Weltmeister.

Von Saskia Aleythe , Hochfilzen

Ein Rennen ohne Fehler am Schießstand? Ob ihm das überhaupt schon einmal gelungen war, konnte Benedikt Doll gar nicht sagen, dafür lieferte der Biathlet aber einen prägenden Satz, der seine Beziehung zu den Scheiben beim Schießen versinnbildlichte. Benedikt Doll sagte: "Wenn ich an den Schießstand komme, geht meine Mutter immer in den Keller."

Benedikt Doll, 26, ist am Samstagnachmittag Weltmeister im Sprint von Hochfilzen geworden - und das mit null Fehlern am Schießstand. Seine Mutter weilte unter den 14.300 Zuschauern, dass sie sich das Schießen anschauen konnte, bezweifelte der Athlet aber. "Sie verträgt das nicht so gut", sagte Doll und tatsächlich war dieser erste Einzel-Wettbewerb der Männer bei der WM eine aufwühlende Angelegenheit gewesen.

"Vor dem letzten Schuss habe ich gedacht: Wenn du den triffst, wirst du Weltmeister", sagte Doll. Eigentlich ein Gedanke, den die Sportler unbedingt vermeiden wollen, weil es dann meistens schief geht. Zumal es in diesem Rennen auch so ausschaute: Für die Gewissheit, Gold gewonnen zu haben, musste Doll noch einige Zeit warten. Und dann wurde es verdammt knapp.

Mit der Startnummer 82 war Doll ins Rennen gegangen, als Führender kam er im Ziel an, jubelte, lächelte, schüttelte den Kopf. Ein vierter Platz im Sprint von Östersund war sein bestes Resultat in diesem Winter gewesen, überhaupt hatte er zuvor noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. "Ich wäre auch mit Silber super glücklich gewesen", sagte Doll später.

Als er schon im Zielbereich angekommen war, war ein ganz gefährlicher noch unterwegs: Der Norweger Johannes Thingnes Bö, Startnummer 96, gefürchtet für seine flinken Beine, hatte noch gute Chancen, ihm die Goldmedaille wegzuschnappen. Auch Bö traf alle zehn Scheiben, mit fast zehn Sekunden Vorsprung auf den Deutschen ging er wieder auf die Strecke. Der zog sich derweil gemütlich um am Streckenrand um, den Blick auf die Bildschirme gerichtet und er dachte: Gold ist wohl weg.