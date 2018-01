6. Januar 2018, 13:00 Uhr Biathlon in Oberhof Nur zwei Schüsse gehen daneben









Feedback

In der Verfolung von Oberhof liegen Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand bis zum letzten Schießen auf Podestkurs.

Dann verlieren aber beide die Nerven.

Hier geht es zu allen Ergebnissen im Biathlon und hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hat beim Heim-Weltcup in Oberhof in der Verfolgung den siebten Platz belegt. Mit einem Fehler im letzten Schießen vergab die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen die Chance auf ihren ersten Podestplatz im Olympia-Jahr. Genau wie Teamkollegin Franziska Hildebrand, die bis zum abschließenden Stehendanschlag ebenfalls ohne Fehler geblieben war und dann einmal patzte. Die 30-Jährige, die im Sprint am Donnerstag Vierte geworden war, lag lange auf Rang zwei und wurde in Thüringen am Ende nur Elfte.

Ihren vierten Saisonsieg sicherte sich die zweimalige Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina (2 Fehler) aus der Slowakei, die bereits den Sprint am Rennsteig für sich entschieden hatte. Zweite wurde Dorothea Wierer (0) aus Italien vor Wita Semerenko (0) aus der Ukraine. Unter die Top 20 schafften es auch die zweimalige Saisonsiegerin Denise Herrmann (2) als 16., Vanessa Hinz (1) auf Platz 18 und Maren Hammerschmidt auf Rang 19. Die noch nicht für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang qualifizierte ehemalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß (2) belegte im Rennen des besten 60 des Sprints Platz 21.

Zum Weltcup-Abschluss in Oberhof steht für die Frauen am Sonntag (11.30 Uhr) das Staffelrennen auf dem Programm.