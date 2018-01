7. Januar 2018, 12:55 Uhr Biathlon in Oberhof Deutsche Staffel schafft es auf Platz zwei









Trotz zweier Strafrunden schafft es das deutsche Team aufs Podest. Ohne Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand waren nur die Franzosen zu stark.

Die Staffel-Siegesserie der deutschen Biathletinnen ist beendet. Nach zuvor saisonübergreifend sechs Erfolgen am Stück belegte das ersatzgeschwächte Weltmeisterinnen-Quartett ohne Vorzeigeläuferin Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand zum Abschluss des Heim-Weltcups am Sonntag den zweiten Platz. Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt leisteten sich in Thüringen zwei Strafrunden und 13 Nachlader, im Ziel hatten sie nach 4x6 Kilometern 32,4 Sekunden Rückstand auf Sieger Frankreich. Platz drei ging an Schweden.

"Mit der Strafrunde bin ich natürlich nicht zufrieden. Das alles war ein bisschen wie der Sprung ins kalte Wasser", sagte Hammerschmidt, die bis zum letzten Schießen noch Siegchancen besaß und erstmals als Schlussläuferin antrat, in der ARD.

Damit holten die DSV-Skijägerinnen zum Abschluss des ersten Weltcups des Olympia-Jahres doch noch eine Podiumsplatzierung. Den möglichen siebten Sieg in Serie vergab Hammerschmidt mit einer Strafrunde im letzten Stehendschießen.

Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier wurde nach Platz sieben in der Verfolgung am Samstag geschont. Sie war nach dem Zieleinlauf völlig entkräftet. Auch Hildebrand, die mit Rang vier im Sprint für das beste Einzelergebnis sorgte, erhielt eine Pause.