8. Januar 2018, 18:23 Uhr Biathlon "Ich würde gerne wissen, was sie frühstückt"

Führt den Gesamtweltcup in diesem Winter an: Biathletin Anastasija Kuzmina aus der Slowakei.









Feedback

Anastasija Kuzmina hat in diesem Winter schon vier Rennen gewonnen und führt den Gesamt-Weltcup an.

Die Rivalinnen sind ob der Leistungssteigerung misstrauisch, aber die Slowakin hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie zu den besten Athletinnen gehört.

Hier geht es zu den Ergebnissen im Biathlon.

Von Saskia Aleythe , Oberhof

Anastasija Kuzmina wollte sich erst mal entschuldigen. Das Vergehen der 33-Jährigen war im Grunde gar keines, nur einmal hatte sie kurz die Faust schüchtern in den Himmel gestreckt, nachdem sie im Verfolgungsrennen von Oberhof am Schießstand ohne Fehler geblieben war. "Es tut mir leid für meine Emotionen", sagte Kuzmina später bei der Pressekonferenz für die drei Bestplatzierten, "aber das musste alles mal raus." Sie ist eine höfliche Person, vier Rennen hat die Biathletin in dieser Saison schon gewonnen, mehr als jede andere im Weltcup. So konstant gut wie jetzt war sie noch nie.

Kuzmina ist also der Name der bisherigen Olympia-Saison, nicht Dahlmeier und auch nicht Koukalova, die zwei Besten vom Vorjahr. Das liegt zum einen daran, dass sich Laura Dahlmeier erst wieder in Form bringen muss nach erkältungsbedingten Rückschlägen und Tschechiens Gabriela Koukalova nach Achillessehnenproblemen noch gar nicht im Weltcup gelaufen ist. Zum anderen liegt es auch an der starken Kuzmina, die ein besonderer Ruf begleitet, wo immer sie antritt: Erstaunlich sei ihr Auftauchen, so alle vier Jahre mal, ausgerechnet zur Olympia-Saison. 2010 und 2014 gewann Kuzmina Gold im Sprint, was sonst keiner anderen Biathletin bei zwei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen gelungen war.

"Sie war in Vancouver stark, sie war in Sotschi stark, nun wieder", sagte etwa Kaisa Mäkäräinen in Oberhof, "ich weiß auch nicht, wie sie das macht." Die Finnin duellierte sich in der vergangenen Saison noch um die besten Laufzeiten mit Dahlmeier, nun wurde sie in vier von neun gemeinsamen Rennen von Kuzmina mit ihren auffällig schnellen Beinen auf der Loipe geschlagen. "Ich würde gerne wissen, was sie frühstückt", sagte Vanessa Hinz. Und meinte weiter: "Dass sie wieder gewinnt, dass es aller vier Jahre komischerweise so ist - es ist so, wir werden sehen." Wobei sich manche Fakten bei Kuzmina doch als weniger erstaunlich erweisen. Und andere als mehr.

Kuzmina ist in Sibirien geboren, als Schwester von Anton Schipulin, und startete bis 2008 für Russland. Aus Liebe zu dem israelischen Langläufer Daniel Kuzmin zog sie in die Slowakei, wo Kuzmin wohnte, sie bekamen 2007 ein Kind und heirateten. Aus Anastasija Schipulina wurde Kuzmina, sie ließ sich einbürgern. Als es dann auf ihre ersten Spiele zuging in Vancouver, war sie 25 Jahre alt und schon Silber-Gewinnerin im WM-Massenstart 2009 und mit zwei Podiumsplätzen ausgestattet, der Sieg in Vancouver vor Magdalena Neuner war dann tatsächlich ihr erster. "Ich wundere mich selbst, dass es geklappt hat, normalerweise ist Magdalena viel stärker als ich", sagte Kuzmina damals.