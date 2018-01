12. Januar 2018, 15:11 Uhr Tennis Angelique Kerber erreicht Endspiel in Sydney









Feedback

Die Tennisspielerin ist vor den Australian Open in guter Form und spielt um ihren ersten Titel seit September 2016. Der HSV wechselt seinen Torhüter.

Tennis: Angelique Kerber hat erstmals seit neun Monaten wieder ein Endspiel auf der WTA-Tour erreicht. Im Halbfinale von Sydney gewann die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt gegen die Italienerin Camila Giorgi 6:2, 6:3 und unterstrich damit kurz vor den Australian Open ihre überzeugende Form. Im Endspiel der Hartplatz-Veranstaltung trifft die 29-jährige Kielerin am Samstag auf Ashleigh Barty aus Australien. Letztmals spielte Kerber im April des vergangenen Jahres im mexikanischen Monterrey um einen Turniererfolg, verpasste damals aber den Titel.

Gegen die Qualifikantin Giorgi drehte Kerber im zweiten Satz einen 0:3-Rückstand, ehe sie nach 74 Minuten mit dem ersten Matchball den Finaleinzug perfekt machte. Die Australian Open in Melbourne beginnen am Montag. Vor zwei Jahren hatte die Linkshänderin beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres triumphiert.

Fußball, Bundesliga: Julian Pollersbeck ist die neue Nummer eins im Tor des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Das gab Trainer Markus Gisdol am Freitag bekannt. Seinen ersten Bundesliga-Einsatz hat der 1,95 Meter große Pollersbeck am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Rückrunden-Auftakt gegen den FC Augsburg.

In der Hinrunde hatte der 25-jährige Mathenia alle 17 Spiele bestritten, zeigte aber einige Patzer. Nun erhält U21-Europameister Pollersbeck eine Bewährungschance beim Tabellenvorletzten. Der 23-Jährige war im Sommer für rund 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern zum HSV gewechselt. Vor Saisonbeginn erhielt Mathenia den Vorzug, weil Pollersbeck in den Testspielen nicht überzeugen konnte. Zudem war ihm unter anderen mangelnde Fitness vorgeworfen worden. Der HSV hat in der Hinrunde 25 Gegentore kassiert.

Ski alpin: Skirennläufer Carlo Janka verzichtet auf einen Start beim Ski-Weltcup in Wengen. Der Riesenslalom-Olympiasieger von 2010 hatte in dieser Woche zwei Abfahrtstrainings absolviert, obwohl er erst vor vier Monaten einen Kreuzbandriss erlitten hatte. "Es reicht noch nicht, um vorne rein zu fahren", sagte er in einem Interview mit dem SRF. Beim zweiten Abfahrtstraining am Donnerstag hatte Janka Rang 22 belegt, mit über zwei Sekunden Rückstand auf den Franzosen Adrien Theaux.

Nach seinem Kreuzbandriss im Riesenslalom-Training am 24. Oktober verzichtete Janka auf eine Operation und zog eine konservative Behandlung vor. Für die Olympischen Spiele, die im Februar beginnen, muss sich Janka noch qualifizieren. Deshalb wollte er in Wengen in den Weltcup zurückkehren. Zum Weltcup am kommenden Wochenende in Kitzbühel will er "wahrscheinlich anreisen, um die Trainings zu absolvieren, wenn ich es mir zutraue", sagte er in dem Interview.