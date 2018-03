31. März 2018, 22:12 Uhr Bayerns 6:0 gegen Dortmund Hat hier jemand Topspiel gesagt?

Der FC Bayern gewinnt in der Bundesliga 6:0 gegen Borussia Dortmund - die Spieler erkennen aber noch "ein, zwei Schwächen" vor dem Duell in der Champions League in Sevilla.

Karl-Heinz Rummenigge kündigt an, dass bis "spätestens Ende April" der Nachfolger von Trainer Jupp Heynckes feststehen soll.

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Als Mats Hummels hinterher über das spektakuläre 6:0 (5:0) gegen Borussia Dortmund und das anstehende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla sprach, klang er beinahe so emotionslos, als befasse er sich mit einer staubtrockenen Aufgabe wie einer Steuererklärung. "Wir sind nicht perfekt, bei weitem nicht", sagte der Bayern-Innenverteidiger und verwies auf "ein, zwei Schwächen", die man abstellen müsse. "Aber das große Ganze passt", befand er nüchtern.

Wohlgemerkt nach einem halben Dutzend Toren, mit dem die Münchner die Dortmunder in diesem Prestigevergleich demontiert hatten. Dennoch erwartet Hummels in Sevilla "eine unglaublich schwierige Aufgabe". Mehr noch: "Wir wissen, dass wir ohne eine verdammt starke Leistung am Dienstag verlieren werden." Mehr Sachlichkeit geht kaum.

Vermutlich lag das auch daran, dass das Spiel gegen Dortmund wie ein Beleg für die konträre Entwicklung der beiden vermeintlich führenden Mannschaften Deutschlands dahergekommen war. Nicht allein wegen der Tore von Robert Lewandowski (5./44./87.), James Rodríguez (14.), Thomas Müller (23.) und Franck Ribéry (45.+1). Es war vor allem die Unterlegenheit in jeglicher Hinsicht, die Dortmund zu spüren bekam. "Sie haben mit uns Katz und Maus gespielt", sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer.

Ein regelrechter Klassenunterschied

Die Bayern dagegen hatten sich nach Lust und Laune auf die vermutlich echte Herausforderung beim FC Sevilla einstimmen und in der zweiten Halbzeit dafür schonen dürfen. Und sie hatten dabei nicht einmal eine Viertelstunde benötigt, um den Werbetitel des Abends zu widerlegen. Ein sogenanntes Topspiel hatten die Spielplangestalter vorgesehen, doch top war an diesem Spiel nur eine der beiden Mannschaften. Das galt besonders in der ersten Halbzeit, in der die Zuschauer Augenzeugen des vermutlich einseitigsten Topspiels der Bundesligageschichte wurden. Es war ein regelrechter Klassenunterschied zwischen dem Tabellenführer FC Bayern und dem Dritten Dortmund zu bestaunen, und Ausdruck fand dieser auch rasch im Resultat.

Schon nach fünf Minuten lagen die Bayern vorn, nachdem Lewandowski von Müller steil geschickt worden war und Dortmunds Torwart Roman Bürki mühelos überwand. Ähnlich leicht kam James nach David Alabas flacher Hereingabe wenig später zum 2:0. Ebenso wie Müller zu seiner Volleyabnahme zum 3:0, dem eine Flanke von James vorausgegangen war. "Wir haben rasant losgelegt und einfach weiter draufgehalten", sagte Müller und stellte beruhigt fest: "Wir sind zu unserem Selbstverständnis nach dem Spiel in Leipzig zurückgekehrt." Dort hatten die Münchner zuletzt 1:2 verloren.

Nun ging als beste Nachricht für die Borussia nach 23 Minuten durch, dass es nicht schon 0:4 aus ihrer Sicht stand. Einem Tor von Ribéry war zwischenzeitlich die Anerkennung nach einem Videobeweis verweigert worden, weil der Franzose leicht im Abseits gestanden hatte. Beispielhaft für die Demontage des BVB stand diese Szene dennoch. Denn Ribéry hatte den Ball im Fünfmeterraum in aller Ruhe annehmen und nach einem coolen Hüftwackler einschieben können.

Ebenso symptomatisch geriet Gonzalo Castros missglückter Tunnelversuch gegen James zentral vor den beiden weit auseinanderstehenden Innenverteidigern vor dem 3:0. Trainer Peter Stöger nahm Castro kurz darauf vom Feld und brachte dafür Julian Weigl. Doch grundlegend änderte sich nichts an der Hilflosigkeit seiner Mannschaft gegen die Bayern, die wie eine Naturgewalt über den BVB hereinbrachen. "Wir haben das super gemacht, Dortmund nicht so", sagte Arjen Robben trocken. Man sei von dem Anspruch, den Münchnern mal näher zu kommen, "relativ weit entfernt", stellte Stöger später fest.