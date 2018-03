31. März 2018, 10:58 Uhr Bayern gegen Dortmund Wer hat die größeren Baustellen?

Der FC Bayern und der BVB haben sich sportlich weit voneinander entfernt - doch zur Zeit treiben beide Klubs ähnliche Probleme um. Ein Vergleich.



Von Christopher Gerards und Benedikt Warmbrunn

Wenn der FC Bayern an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) auf den BVB trifft, dann wird dieses Spiel schon noch als sogenanntes Spitzenspiel durchgehen. Bayern gegen Dortmund - das ist noch immer das Duell des Ersten der Bundesliga gegen den Dritten, wenngleich 18 Punkte zwischen beiden Klubs liegen. Die Vereine haben eine ziemlich unterschiedliche Entwicklung genommen in den vergangenen Jahren, der FC Bayern ist noch dominanter geworden als zuvor ohnehin, die Dortmunder müssen inzwischen hoffen, endlich mal Eintracht Frankfurt abzuschütteln. Aber erstaunlich parallel treiben gerade mehrere Probleme und Problemchen die Klubs um, und bis zum Sommer könnten diese Probleme und Problemchen noch ein bisschen größer werden - und sich sogar gegenseitig beeinflussen. Ein Vergleich der Baustellen in München und Dortmund.

Die Trainer

Favre und Hasenhüttl als Kandidaten: Der BVB hat mit Peter Stöger einen Trainer, der einen Vertrag bis zum Sommer hat. Er kann von sich behaupten, in der Bundesliga 2018 noch kein Spiel verloren zu haben (anders als im Jahr 2017 mit dem 1. FC Köln). Allerdings kann er nicht von sich behaupten, weiterhin um einen Titel zu spielen. Unter Stöger ist der BVB Dritter in der Bundesliga. Gleichzeitig ist der BVB unter Stöger aber sowohl im Pokal (gegen den FC Bayern), als auch in der Europa League (nicht gegen den FC Bayern) ausgeschieden; zudem spielt die Mannschaft nicht so, dass Europas Klubs ehrfürchtig nach Dortmund schauen. Weshalb der Favorit auf die Nachfolge von Peter Stöger nicht Peter Stöger heißt.

Es kursieren viele Namen: der von Lucien Favre, den sie schon im Sommer hatten holen wollen und der in Nizza eine Ausstiegsklausel besitzen soll; der von Julian Nagelsmann, der aber wohl im Hoffenheim bleibt; und der von Ralph Hasenhüttl, der aber noch eine Saison in Leipzig bleiben dürfte. Und so steht der BVB vor einer komplizierten Aufgabe, die noch ein bisschen komplizierter dadurch wird, dass gerade zufällig auch ein weiterer größerer deutscher Klub einen Coach sucht.

Favre und Hasenhüttl als Kandidaten: Der FC Bayern hat einen Trainer, den Uli Hoeneß so toll findet, dass er sich vor ihm ausziehen würde, um ihn zum Weitermachen zu überreden. Hat der Präsident selbst so gesagt. Für Hoeneß war der Favorit auf die Nachfolge von Jupp Heynckes immer Jupp Heynckes. Ob es zu einem Striptease kam, ist nicht überliefert, dafür aber, dass Heynckes nicht sein eigener Nachfolger wird. Auch Klubboss Karl-Heinz Rummenigge hatte einen Trainer, den er toll findet, Thomas Tuchel, der aber wollte nicht warten, bis Hoeneß endlich akzeptiert, dass Heynckes nicht bleibt. Und so hat der FC Bayern auf einmal keinen Trainer für die nächste Saison. Es gibt zwar einige Kandidaten, aber keinen Favoriten.

Frankfurts Niko Kovac kennt aus seiner Zeit als Spieler zwar den FCB, hat aber keine internationale Erfahrung als Vereinstrainer. Rummenigges Freund Favre hat diese Erfahrung, gilt jedoch als sensibel; in Mönchengladbach trat er einst überhastet zurück. Hasenhüttl steht auch auf der Liste, aber: siehe Dortmunds Trainersuche. Wer auch immer dann neuer Bayern-Trainer wird, für ihn könnte früh kompliziert werden, dass er weder Jupp Heynckes noch Thomas Tuchel ist.

Die Kader

Ein Ersatz für den Ersatz: Der BVB ist in diesem Frühjahr in einer relativ angenehmen Situation. Nachdem Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang den Klub im Sommer und Winter verlassen haben, arbeiten sie in Dortmund in der Gewissheit, dass im kommenden Sommer und Winter weder Ousmane Dembélé noch Pierre-Emerick Aubameyang den Klub verlassen werden. Und, auch das: Marco Reus hat jüngst seinen Vertrag verlängert, weshalb der Sommer 2018 der erste Sommer seit langem werden könnte, in dem der BVB nicht einen seiner wichtigsten Spieler verliert.

Was nicht ganz so angenehm ist für den BVB: dass sie trotzdem sehr viel zu tun haben werden. Im Sturm brauchen sie womöglich einen Ersatz für den vom FC Chelsea ausgeliehenen Aubameyang-Ersatz Michy Batshuayi. Im Mittelfeld hat der BVB viele feine Füße, aber etwas zu wenig Wucht. Und in der Abwehr müssen sie hoffen, dass Winter-Zugang Manuel Akanji die Mannschaft im Spielaufbau verbessert. Einer, der im Sommer kommen könnte, soll laut Kicker Kölns Jonas Hector sein. Er kann links hinten spielen (die Position von Kapitän Marcel Schmelzer), wo er auch in der Nationalelf spielt (anders als Schmelzer) - oder im defensiven Mittelfeld. Allerdings soll auch ein anderer Klub Interesse an Hector haben: der Klub, der gerade zufällig auch einen Trainer sucht.

Fragezeichen hinter Konstanten: Der Kader des FC Bayern hat seit Jahren ein paar zuverlässige Konstanten. Hinten hält Manuel Neuer alle Bälle, vorne schießt Lewandowski zur Not fünf Tore in neun Minuten, und wenn gar nichts mehr läuft, dann dribbelt auf dem linken Flügel Franck Ribéry los oder auf dem rechten Flügel Arjen Robben oder vielleicht auch beide gleichzeitig. In diesem Frühjahr stehen jedoch ausgerechnet hinten diesen Konstanten die dicksten Fragezeichen. Neuer war die vergangenen zwölf Monate fast durchgehend verletzt; seine Rückkehr verzögert und verzögert sich, weil alle fürchten, es zu schnell anzugehen - sollte Neuer sich erneut den Mittelfuß brechen, droht sogar das Karriereende.

Lewandowski schießt zwar weiterhin viele Tore, entkommt aber nicht den Gerüchten um einen Wechsel zu Real Madrid (oder nach England oder nach Paris). Ribéry und Robben haben beide auslaufende Verträge, sie haben beide Lust zu bleiben, sie haben aber auch beide keine Lust, auf der Bank zu sitzen - um den nötigen Umbruch voranzutreiben, ist das eine Mischung mit Konfliktpotenzial. Im April soll entschieden werden, ob ihre Verträge verlängert werden; die Gespräche wären wohl etwas weniger kompliziert, wenn feststehen würde, wer der Nachfolger von Jupp Heynckes wird. (Jupp Heynckes wird es weiterhin nicht.)