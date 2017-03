21. März 2017, 12:51 Uhr Bastian Schweinsteiger Mourinho hat sich mit dem Falschen angelegt









Der ManUnited-Trainer hat Schweinsteigers Status offenbar unterschätzt - und ihn so ungewollt in den Heiligenstand erhoben. Kein Zweifel: In Chicago wird der Weltmeister alles daran setzen, "Großartiges zu schaffen".

Kommentar von Thomas Hummel

Hätte er vielleicht zu Inter Mailand wechseln sollen? Noch einmal die Knochen hinhalten für einen zweitklassigen europäischen Klub in einer Liga, die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat? Oder kann sich jemand Bastian Schweinsteiger in China vorstellen? Der Millionen Renminbi wegen in ein Land ziehen, dessen Sprache er nicht kann und dessen Gebräuche ihm fremd sind?

Nein, das hätte nicht zu Schweinsteiger gepasst. Der Mann ist mit 32 Jahren längst aufgestiegen in die höchste Kategorie seines Berufs, was nicht nur an seinen sportlichen Erfolgen liegt. Sondern auch an der Aura, die ihn inzwischen umgibt. Daran konnte auch der fiese Mourinho nichts ändern, im Gegenteil.

Der Umzug in die USA ist da nur logisch, er wurde eigentlich seit Beginn des Mourinho-Dramas erwartet. Amerika umgibt ja auch eine gewisse Aura: die große, weite Welt, Land der Freiheit und der Sehnsucht. Daran vermochte - bisher - auch der fiese Trump nichts zu ändern.

Schweinsteiger kann seine Emotionen selten verbergen

Der Weltmeister Bastian Schweinsteiger folgt seinen großen Vorgängern im deutschen Fußball. Weltmeister Franz Beckenbauer, der 1976 zu Cosmos New York und in die Szene-Disko "Studio 54" wechselte, wo er "die schönste Zeit" seines Lebens hatte. Weltmeister Lothar Matthäus ging 2000 ebenfalls nach New York, wollte Englisch lernen, kam aber über Fränglisch ("I hope, we have a little bid lucky") nicht hinaus.

Es mag irritieren, dass Schweinsteiger nach Chicago wechselt, zu einem Verein namens Fire. Der gehörte in den vergangenen Spielzeiten zu den schlechtesten Klubs der Major League Soccer und hat zuletzt eine 0:4-Klatsche in Atlanta kassiert. Doch Schweinsteiger hat sich angewöhnt, nicht auf den äußeren Schein, sondern auf seine innere Stimme zu hören. Und so ist das Projekt Chicago Fire wohl auch zu deuten: die perfekte Station für den abenteuerlustigen, aber auch sozialen Schweinsteiger.

Spätestens, als ihn der Trainer Louis van Gaal im Jahr 2009 beim FC Bayern ins Zentrum des Spielfelds versetzt hatte, wurde aus dem blondierten Filou der Fußball-Staatsmann. Fortan dienten seine Pässe immer dazu, die Mitspieler perfekt einzusetzen, das Spiel der Mannschaft optimal zu entwickeln. Und wenn es sein musste, nutzte er seinen oberbayerischen Astral-Körper dazu, wie ein Berserker zu ackern, um das Schlimmste zu verhindern. Im WM-Finale von Rio 2014 hätten ihn die Argentinier schon bewusstlos treten müssen, damit er vorzeitig den Platz verlassen hätte.

Dass er seine Emotionen selten verbergen kann, macht ihn zudem zu einem Unikum in diesem glatten Business. Als er im EM-Halbfinale 2016 von Marseille per Handspiel die Niederlage der Nationalelf einleitete, kam er mit leerem Blick und gebeugtem Körper aus der Kabine. Er bat fast um Entschuldigung, die ihm niemand verweigerte. Nur er selbst wollte sich das Missgeschick nicht verzeihen.