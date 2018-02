26. Februar 2018, 20:23 Uhr Basketball-WM-Qualifikation Die Auswahl wird größer

Überwältigend: Das deutsche Team in Person von Bastian Doreth ringt in der WM-Qualifikation die von Stefan Peno verkörperten Serben nieder.

Die deutsche Männer erreichen vorzeitig die nächste Qualifikationsrunde zur WM 2019 - und nehmen wichtige Punkte mit.

Von Joachim Mölter

Als der aus Serbien stammende und hauptberuflich in Deutschland beim Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München tätige Basketball-Trainer Aleksandar Djordjevic neulich über das bevorstehende Duell zwischen Deutschland und Serbien in der WM-Qualifikation sprach, da klang es wie ein Scherz, als er sagte: "Deutschland ist Favorit." Seine simple Begründung: das bis dahin bessere Korbverhältnis gegen die gemeinsamen Gegner in der Europa-Gruppe G.

Nach diesem Wochenende muss man fast glauben, der nebenberufliche Nationaltrainer des aktuellen Olympia-, WM- und EM-Zweiten Serbien habe diesen Satz tatsächlich ...