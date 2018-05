21. Mai 2018, 18:28 Uhr Basketball Wacher, schneller, besser

Beim Auftakt der Halbfinalserie erstickt der FC Bayern jeden Schwung von Basketball-Meister Brose Bamberg. Nur Daniel Hackett stemmt sich mit Verve gegen das Debakel.

Von Ralf Tögel

Es gab viele dieser Schlüsselmomente, die ein Basketballspiel zweier hochkarätiger Rivalen in der K.-o.-Runde prägen: Als Maik Zirbes den Ball über seinen Gegner hinweg brachial in den Korb wuchtete; als Coach Dejan Radonjic im Eifer das Feld betrat und vom Referee ein technisches Foul kassierte; als Jared Cunningham Gegenspieler Dorell Wright den Ball stibitzte und ihn nach einer schwindelerregenden 360-Grad-Drehung in der Luft durch den Ring stopfte. In solchen Momenten tobt das Publikum, dann ist Playoff-Stimmung. Allein: Für solch spektakuläre ...