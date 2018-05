28. Mai 2018, 18:51 Uhr Basketball Vor einem mageren Jahr

Wenn die Bamberger Basketballer die Meisterschaft und damit die Euroleague verpassen, können wichtige Spieler mit Ausstiegsklauseln gehen. Im vierten Spiel der Halbfinalserie gegen Bayern München müssen sie gewinnen.

Von Ralf Tögel

In Bamberg, so ist zu hören, gehen die Basketballer fest davon aus, den Feiertag in München zu verbringen. Das hat nichts damit zu tun, dass eine oberfränkische Delegation in die Landeshauptstadt entsendet wird, um an den Feierlichkeiten zum Fronleichnamsfest teilzunehmen. Das hat zunächst einmal mit Trotz zu tun. Denn der deutsche Meister muss Spiel vier an diesem Dienstag (19 Uhr) in der Playoff-Halbfinalserie gegen den FC Bayern München gewinnen, um eine entscheidende fünfte Partie in München zu erzwingen - die ...