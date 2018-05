24. Mai 2018, 18:49 Uhr Basketball Quälende Freiwurfquote

Bayern Münchens Basketballer haben im zweiten Playoff-Halbfinalduell gegen den Meister aus Bamberg ihre Führung verspielt. Bei den Freiwürfen des amtierenden Pokalsiegers landeten nur 52 Prozent im Korb.

Der Münchner Basketball-Nationalspieler Danilo Barthel brachte es nach der Niederlage in Bamberg auf den Punkt. "Wir waren defensiv zu schwach im vierten Viertel und haben vorne zu viel auf Einzelaktionen vertraut", sagte er nach dem mit 65:78 verlorenen zweiten Spiel im Playoff-Halbfinale: "So haben wir uns von der schlechten Offensive auch in der Verteidigung anstecken lassen." Trotz einer Führung von 13 Punkten verspielten die Münchner noch das mögliche 2:0 in der Serie (Best of five) und kassierten die erste Saisonniederlage gegen die Bamberger. Die nächste Begegnung findet am Samstagabend in München statt.

"Wir haben gekämpft, sind rangekommen und haben wichtige Dreier getroffen", sagte Bambergs Maodo Lo, der 14 Punkte beisteuerte. Bester Bamberger Werfer war Dorell Wright mit 22 Punkten. Der frühere NBA-Profi hatte familiäre Unterstützung mitgebracht: Sein jüngerer Bruder Delon Wright von den Toronto Raptors saß auf der Tribüne. Bei München erreichte Jared Cunningham 16 Punkte.

Das erste Duell hatten die Bayern am Sonntag noch mit 95:72 für sich entschieden. Bamberg habe am Mittwoch vor eigenem Publikum, wie erwartet, sehr viel energischer agiert, vor allem in der Defensive, sagte Trainer Bayerns Trainer Dejan Radonjic: "Die vielen vergebenen Freiwürfe haben uns natürlich das Zutrauen genommen." Die Münchner trafen nur 52 Prozent ihrer Freiwürfe. Im Gegensatz zur einseitigen Begegnung in München entwickelte sich in Bamberg eine intensive und engere Partie. Zwar konnten sich die Bayern im zweiten Viertel etwas absetzen, doch die Gastgeber kamen zur Halbzeit bis auf drei Punkte heran und eroberten sich im letzten Viertel schnell eine leichte Führung. Die Bayern erzielten in den letzten zehn Minuten lediglich sechs Punkte. "Es ist noch früh in der Serie, aber ich bin froh, dass wir mindestens noch ein Heimspiel haben", sagte Bambergs Trainer Luca Banchi.