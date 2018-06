4. Juni 2018, 18:54 Uhr Basketball in den USA Elf-Meter-Werfen

122:103 über die Cleveland Cavaliers: Im NBA-Finale läuft es für die Golden State Warriors. Sie führen nun 2:0 und könnten schon am Freitag den Titel gewinnen.

Von Jürgen Schmieder , Oakland/Los Angeles

Acht Minuten vor dem Ende der Partie zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers stand LeBron James unter dem eigenen Korb, er sah aus, als wüsste er: Da geht nichts mehr! Der Flügelspieler der Cavaliers sah zum Ball, er sah zum Korb, er sah zum Gegenspieler Steph Curry - und er blickte dabei wie einer, der in diesem Moment einsah, dass er bereits verloren hat.

Was vor diesem Blick von James passierte: Curry bekam den Ball, ihm blieben noch sechs Sekunden für einen Abschluss. Er dribbelte den Ball durch die Beine, er dribbelte ihn hinter dem Rücken, dann verdribbelte er sich und musste vor lauter Verzweiflung aus elf Metern Entfernung werfen. Der Ball flog in hohem Bogen und flutschte ohne Ringberührung ins Netz. "Splash" nennen sie das in den USA, und genau so fühlt sich die Finalserie in der Basketball-Profiliga NBA nach den ersten beiden Spielen in Oakland an: Currys Kunstwurf war der Treffer zum 103:98, Splash! Am Ende gewannen die Warriors 122:103, Splash! Sie führen nun 2:0, Splash!

James liefert gerade die Bilder zu dieser Best-of-seven-Serie, von der etliche Beobachter glauben, dass sie bereits nach der vierten Partie am Freitag in Cleveland beendet sein könnte. Seine Verzweiflung über die tölpelhafte Aktion seines Teamkollegen J.R. Smith im ersten Spiel dürfte in die Geschichte der NBA-Finals eingehen: Smith war kurz vor Ablauf der 48 Spielminuten beim Stand von 107:107 mit dem Ball umhergedribbelt, statt zu werfen oder abzuspielen, und hatte so eine Verlängerung verursacht, in der Cleveland dann unterlag (114:124). Dazu das knallrote linke Auge nach einem Foul von Draymond Green während Spiel eins, und nun dieser Blick.

"Die sind ziemlich gut", sagte James (29 Punkte und 13 Vorlagen) nach der zweiten Partie über die Warriors und fügte gleich hinzu: "Nein, die sind großartig!" Cleveland hat auch eine gute, aber eben keine großartige Mannschaft. Es muss in diesen Finals schon sehr viel für die Cavaliers laufen, damit sie spannend oder gar dramatisch werden. Und damit sie die Warriors wie vor zwei Jahren tatsächlich besiegen können, muss im Grunde schon alles perfekt laufen.

Es läuft aber nicht für Cleveland, sondern für den Titelverteidiger Golden State: Die Warriors profitieren von grotesken Fehlern des Gegners wie jenem von Smith. Sie bekommen die Pfiffe der Schiedsrichter in entscheidenden Momenten wie am Ende des ersten Spiels, als Kevin Durant von einem Windhauch umgepustet wurde und dennoch an die Freiwurflinie durfte, oder bei der zweiten Partie, als die Referees ein klares Foul an James übersahen und danach dem eher verhalten protestierenden Cavaliers-Coach Tyronn Lue ein Technisches Foul aufbrummten. Die Warriors hatten bislang auch das Glück, dass so ein Elf-Meter-Versuch von Curry (33 Punkte, acht Vorlagen) eben in den Korb fällt. Curry verwandelt solche Würfe allerdings erstaunlich oft, am Montag stellte er mit neun Drei-Punkte-Treffern einen Finalrekord auf.

"Es ist noch nicht vorbei, wir spielen nun erst einmal das dritte Spiel in eigener Halle", erinnerte James nach der Partie und versprach: "Wir wollen sie weiterhin ärgern." Er wirkte nicht verzweifelt oder resigniert, nicht einmal trotzig, sondern tatsächlich wie einer, der glaubt: Es ist noch nicht vorbei.