28. Mai 2018, 18:51 Uhr Basketball Füße im Eisbad

Der überragende LeBron James führt die Cleveland Cavaliers durch ein Kraftaufgebot gegen die Boston Celtics erneut ins NBA-Endspiel. Für den dreimaligen Champion LeBron ist es die neunte Finalteilnahme in seiner Karriere und die achte Teilnahme in Serie.

Dicke Eispackungen um die Knie, die Füße in einem Eimer mit kaltem Wasser: LeBron James holte sich in der Kabine jede Kühlung, die er kriegen konnte. "Ich werde die Orange auspressen, bis kein Saft mehr drin ist", sagte der erschöpfte Ausnahmekönner der Cleveland Cavaliers, nachdem er zum achten Mal in Serie ins Finale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eingezogen war. Durch ein 87:79 im entscheidenden siebten Halbfinale bei den Boston Celtics hat es Cleveland zum vierten Mal in Serie ins Endspiel geschafft.

Dass die Cavaliers die best-of-seven-Serie nach dem 2:3-Rückstand noch drehten und wieder um den Titel spielen dürfen, ist vor allem James zu verdanken. Bei der entscheidenden Kraftprobe gegen Boston stand er in den Playoffs erstmals seit zwölf Jahren wieder für die gesamte Spieldauer auf dem Feld. 2006 hatte er gegen die Detroit Pistons die vollen 48 Minuten absolviert, da war James 21. Inzwischen ist er 33. "Am Ende meiner Karriere kann keiner behaupten, dass ich nicht alles gegeben hätte", sagte er nun. In seinem 100. Saisonspiel schaffte James 35 Punkte, 15 Rebounds und neun Assists.

Für den dreimaligen NBA-Champion ist es die neunte Finalteilnahme in seiner Karriere. Von 2011 bis 2014 hatte er das Finale mit Miami Heat erreicht, seit 2015 mit Cleveland. "Er ist einfach der beste Spieler der Welt", schwärmte sein Trainer Tyronn Lue. Halbfinal-Gegner Boston, bei dem der deutsche Nationalspieler Daniel Theis wegen seiner schweren Knieverletzung zuschauen musste, verpasste seinen ersten Finaleinzug seit 2010.