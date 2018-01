26. Januar 2018, 23:59 Uhr Basketball Feine Revanche









Der FC Bayern besiegt Würzburg mit 80:74 und revanchiert sich damit für seine bislang einzige Saisonniederlage in der Liga.

Von Joachim Mölter

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga behauptet: Am Freitagabend gewannen sie 80:74 bei s.Oliver Würzburg und revanchierten sich damit für ihre bislang einzige Saisonniederlage in der heimischen Liga. Im Oktober hatten die Unterfranken in München 84:76 gesiegt - nach einem 22-Punkte-Rückstand (20:42)!

Etwas Ähnliches schien sich erneut anzubahnen: Nach dem 36:20 Mitte des zweiten Viertels ließen die Münchner ihre Gastgeber bis zur Pause auf 40:37 herankommen. Und zum Ende hin schmolz ihnen eine weitere deutliche Führung (65:45/30.) erneut fast weg. "Wir haben ihnen viel zu viele offene Würfe erlaubt, wodurch sie dann das Momentum bekommen haben", analysierte Flügelspieler Danilo Barthel, der mit zwölf Punkten zu den besten Bayern-Profis gehörte. Topscorer war Jared Cunningham mit 19 Zählern, Devin Booker steuerte zehn Punkte und zehn Rebounds bei. Die besagten Freiräume, die der FC Bayern gewährte, nutzte zunächst Maurice Stuckey: Würzburgs Nationalspieler erzielte bereits vor der Pause alle seine 13 Punkte. Im zweiten Durchgang trug Owen Klassen dann alle seine zwölf Zähler bei; Robin Benzing hingegen verteilte seine 18 Punkte gegen seinen ehemaligen Klub auf beide Hälften. Die Hoffnung auf einen neuerlichen Coup des Tabellenzehnten hatten die Münchner gleich nach dem Seitenwechsel mit einem 10:0-Lauf gedämpft.