Die Münchner unterliegen beim Auftakt der Eurocup-Zwischenrunde überraschend deutlich in Turin - 76:90. Trainer Djordjevic kritisiert die Einstellung seiner Spieler: "Einige haben das zu leicht genommen."

Von Joachim Mölter

So haben sich die Basketballer der FC Bayern München den Beginn des neuen Jahres und der neuen Eurocup-Runde nicht vorgestellt: Am Dienstagabend verloren sie beim italienischen Klub Fiat Turin 76:90 (32:46). Und auch wenn Münchens Trainer Aleksandar Djordjevic vor dem Auftakt der Zwischenrunde gewarnt hatte, "es gibt jetzt keine Favoriten mehr, weil jedes Team in der Lage ist jeden anderen Konkurrenten zu schlagen", kam die Niederlage in dieser Deutlichkeit überraschend. Die Turiner sind erstmals im Eurocup dabei, für die Runde der letzten 16 haben sie sich gerade noch als Vierter ihrer Vorrundengruppe qualifiziert. In der Zwischenrunde schienen sie der leichteste Gegner zu sein für den mit 9:1 Siegen überlegenen Gruppenersten aus München, leichter jedenfalls als die weiteren Mitbewerber Lietuvos Rytas Vilnius aus Litauen und Zenit St. Petersburg aus Russland.

Mit dieser Einstellung gingen die FC-Bayern-Basketballer offenbar auch in die Partie, denn sie ließen all das vermissen, was sie im bisherigen Saisonverlauf ausgezeichnet hat: Weder vom flüssigen Passspiel im Angriff, noch vom bissigen Zupacken in der Abwehr war viel zu sehen, immer wieder gestatteten sie den Turinern einfache Korbleger oder freie Distanzwürfe: Angeführt von ihrem Regisseur Diante Garrett (21 Punkte, acht Vorlagen, sechs Steals) nutzten die Italiener die Fahrigkeit der Münchner und führten mit bis zu 20 Punkten (55:35/22.). Nur einmal kam der FC Bayern noch auf eine einstellige Punktzahl heran (69:78/36.), aber gefährlich wurde es nicht mehr. Dem Center Devin Booker gelang zwar ein Double-Double mit 17 Punkten und elf Rebounds, aber ihm unterliefen auch sechs der insgesamt 19 Ballverluste der Münchner. "Das ist nicht akzeptabel", fand Trainer Djordjevic: "Einige haben das hier zu leicht genommen, das können wir uns nicht erlauben."