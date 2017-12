27. Dezember 2017, 23:22 Uhr Basketball Erste Pleite im Eurocup









Im Spiel gegen Reggio Emilia fehlten den Basketballern des FC Bayern drei wichtige Spieler und sie mussten eine 82:90-Niederlage einstecken.

Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern haben den ultimativen Willenstest bei Grissin Bon Reggio Emilia nicht bestanden. Die 82:90-Niederlage war die erste im zehnten Eurocup-Vorrundenspiel. Am Gruppensieg der Münchner hat dies freilich nichts mehr geändert - der stand bereits seit Längerem fest. Trainer Aleksandar Djordjevic war aber deutlich anzusehen, wie sehr ihn die Fehlleistung seiner Spieler nervte. Dass in Milan Macvan (Magen-Darm-Infekt), dem Langzeitverletzten Vladimir Lucic und Regisseur Stefan Jovic drei wichtige Spieler fehlten, wollte der Coach als Ausrede nicht gelten lassen. Besonders ärgerlich war für Djordjevic, dass bis zur Halbzeit alles nach Plan lief.

Die Bayern ließen sich nicht viel Zeit, um den Gegner zu beeindrucken. Topscorer Braydon Hobbs (15 Punkte), sowie Reggie Redding und Devin Booker (je 14) prägten die Anfangsphase. München verteidigte giftig, münzte Ballgewinne mit schnellen Gegenstößen in Punkte um, Booker und Jared Cunningham waren für das Spektakel zuständig. Nach dem ersten Viertel führte der Favorit 25:19. Ein paar Minuten später war der Vorsprung zweistellig, zur Pause lag der FCB mit 48:38 vorne. Als in der Halbzeit allerdingsbekannt wurde, dass auch Reggio Emilia wegen der Niederlage des litauischen Vertreters Panevezys in der Zwischenrunde war, verlor die Partie jegliche sportliche Bedeutung. Das war nicht nur den Mannschaften anzumerken, scheinbar strahlte dieser Umstand auch auf die Referees aus. Jedenfalls nahmen sie dem Spiel mit ihren Pfiffen jede Linie. Es ergab sich ein wildes Hin und Her, dennoch führte der Gast nach dem dritten Viertel noch knapp mit 61:60. Im finalen Durchgang verloren die Bayern jedoch völlig den Faden - und das erste Pflichtspiel seit dem 13. Oktober.