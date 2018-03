12. März 2018, 18:54 Uhr Basketball Eine Prämie für Bescheidenheit

„Ich muss performen“: Luca Banchi kennt die Erwartungen an seiner Person. Sein Vertrag endet am Saisonende. Es liegt an ihm, ob er seinen Aufenthalt in Oberfranken verlängern kann.

Bambergs neuer Trainer Luca Banchi startet mit einem Sieg in Ulm in die Bundesliga. Er kann nur noch die Haltung seiner Spieler verändern, nicht ihren Stil.

Von Matthias Schmid

Es ist interessant, was Luca Banchi an der Seitenlinie alles nicht ist. Der neue Basketballlehrer des deutschen Meisters Brose Bamberg ist kein Dirigent, der während der Spiele wild mit seinen Armen herumfuchtelt, er ist kein Rumpelstilzchen, das auf und ab rennt, hochspringt und verteidigt, als wäre er selbst ein Spieler. Banchi schreit oder brüllt nicht, er ist ein Gentleman mit guten Manieren. Am Sonntagabend saß er während seiner Bundesligapremiere bei Ratiopharm Ulm die meiste Zeit nur stoisch auf seinem Stuhl, flankiert von zwei Assistenten; nur ab und zu erhob er sich, um kurze Anweisungen an seine Spieler zu geben oder ihnen aufmunternd zu applaudieren, zurückhaltend wie ein distinguierter Besucher eines Theaters.

"Banchi ist ein Trainer, mit dem man auch etwas aufbauen kann", sagt Geschäftsführer Beyer

Banchi ist sich natürlich bewusst, dass er in den ersten Tagen seines Wirkens mit seinem temperamentvollen und erfolgreichen Vorgänger Andrea Trinchieri verglichen wird, der in dreieinhalb Jahren vier Titel mit Bamberg gewann und den deutschen Basketball mit seinen fordernden Ideen auf ein neues Niveau gehoben hat. Trinchieri hat einen packenden, ja einen hinreißenden Teambasketball spielen lassen, den die Zuschauer mit vielen Aaaahs und Oooohs goutierten.

Banchi, 52, ist wie sein Vorgänger Italiener, aber die Beiden eint nur ihre gemeinsame Herkunft, nicht viel mehr, allenfalls noch das Faible für Analogien. Nach dem 90:67 in Ulm erzählte Banchi von der schwierigen Mission, eine verunsicherte Mannschaft kurz vor Ende der Hauptrunde übernehmen zu müssen. Er fand ein hübsches Bild, um die Situation zu beschreiben, "Das Auto", sagte er, "rast mit Höchstgeschwindigkeit weiter. Ich kann nur versuchen, noch drauf zu springen." Die Richtung könne er nicht mehr verändern, allenfalls Tempo und Fahreigenschaften. "Die Mannschaft braucht jetzt einen erfahrenen Fahrer", fügte er hinzu.

In Bamberg sind sie überzeugt, dass Banchi dafür alle Fähigkeiten mitbringt. "Er ist sehr fleißig, rational und realistisch", findet Geschäftsführer Rolf Beyer. Banchi, der aus Grosseto in der Toskana stammt, weiß, dass er nur wenig Zeit hat, um die Mannschaft so zu präparieren, dass sie die Meisterrunde der besten acht Mannschaften erreicht. "Das ist das erste Ziel", sagt Banchi, "wir sind in einer sehr, sehr schlechten Position." Im Moment liegt Bamberg auf dem siebten Platz, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Ränge neun und zehn. Er kennt die Erwartungen an seiner Person. "Ich muss performen", sagt er. Leistung bringen, möglichst viele Spiele gewinnen.

Sein Vertrag gilt vorerst nur bis zum Saisonende. Es liegt an ihm, ob er seinen Aufenthalt in Oberfranken verlängern kann. Seine Arbeitspapiere beinhalten eine Option für eine weitere Spielzeit. "Banchi ist ein Trainer, mit dem man auch etwas aufbauen kann", glaubt Beyer. Kein Feuerwehrmann. Einerseits. Andererseits wird er erst einmal an den nackten Ergebnissen gemessen. Die Aussicht, eine schwächelnde Euroleague-Mannschaft trainieren zu dürfen, reizte ihn: "Ich bin ein Trainer, der für seine Ideen kämpft, aber ich bin niemand, der nur anfängt, wenn er einen Dreijahresvertrag unterschreiben darf und eine große Mannschaft gestellt bekommt."

Eine Mannschaft mit großartigen Individualisten findet er in Bamberg vor, er hat nur keine Zeit, ihnen seine Vorstellungen vom Basketball näher zu bringen. Er will deshalb auch nicht viel über taktische Finessen und Systeme sprechen. Er übernehme eine Mannschaft, "die Andrea Trinchieri dreieinhalb Jahre gecoacht hat". Er sagt das voller Anerkennung, nicht abwertend, weil er weiß, dass sie gut organisiert ist. Ihm gefällt der Basketball moderner Prägung, mit vielseitigen Spielern, die auf verschiedene Positionen agieren können.

Er kann in der kurzen Zeit nur ihre Haltung verändern, nicht ihren Stil. Seine Lieblingswörter sind deshalb "Bescheidenheit" und "Einstellung", er verwendet sie so häufig, als ob er sich dafür eine Extraprämie in den Vertrag hinein verhandelt hätte. "Wir müssen nicht darüber sprechen, dass wir eine große Mannschaft sind, wir müssen so handeln wie eine große Mannschaft", sagt er zum Beispiel. In Ulm, bei einem direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz, ist schon mal deutlich geworden, was er damit meint. Seine Spieler traten von der ersten Sekunde an fokussiert auf, gierig, sie wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es klappte nicht alles, weil sie die Verunsicherung der vergangenen missratenen Wochen nicht einfach abstreifen können. Aber sie kämpften, sie rackerten, sie halfen sich gegenseitig. Und damit auch ihrem neuen Trainer, der noch alles kennenlernen muss: die Spieler, die Systeme, die deutsche Liga.

In Siena wurde er Meister und Pokalsieger - mit Zisis, Hackett und Konditionstrainer Bencardin

Einige Bamberger kennt er schon, die Spieler Nikos Zisis und Daniel Hackett zum Beispiel oder den Konditionstrainer Sandro Bencardino. Mit ihnen gewann er zwischen 2011 und 2013 Meisterschaften und Pokale in Siena. Seinen Landsmann Hackett nahm er anschließend mit nach Mailand, wo sie erneut Meister wurden. "Banchi hat die Fähigkeit, die Stärken eines Spielers zu betonen und die ganze Mannschaft motivieren zu können", sagt Spielmacher Zisis. Zu jedem eine persönliche Beziehung aufzubauen, das sei sein Verständnis von Basketball, sagt Banchi. Er macht das subtiler, zurückhaltender als sein Vorgänger, vor dem Spieler wie Agustine Rubit geradezu Angst hatten. "Aber", hebt Luca Banchi hervor, "auch ich kann emotional werden." In Ulm lernten seine Spieler erst einmal seine ruhige Seite kennen.