10. Juni 2018, 22:17 Uhr Basketball-Bundesliga Wilder Wechsel

Im dritten Spiel der Finalserie gewinnen die FC-Bayern-Basketballer 72:66 gegen Alba Berlin und haben nun die Chance auf die Meisterschaft.

Von Ralf Tögel

Was, wenn Peyton Siva den Korbleger kurz vor Schluss verwandelt hätte? Was, wenn das Foul von Luke Sikma nicht als unsportliches gewertet worden wäre? Dann wäre es vielleicht noch einmal richtig eng geworden, dann hätten die Münchner Spielerhände vielleicht noch mehr gezittert in den beiden Schlussminuten. So aber brachte der FC Bayern den verdienten 72:66 (46:29)-Sieg gegen Alba Berlin ins Ziel, führt in der Best-of-five-Serie 2:1 und hat am kommenden Mittwoch (20 Uhr) in der Hauptstadt den ersten Matchball zur deutschen Meisterschaft. Nicht die schlechteste Aussicht, denn vor vier Jahren gelang dem FC Bayern dort das 3:1 zum Titelgewinn.

Noch sei nichts gewonnen, sagte FCB-Trainer Dejan Radonjic sichtlich erschöpft nach dem hart erkämpften Ergebnis, aber "es war ein wichtiger Sieg". Sein Berliner Kollege Aito Garcia Reneses saß nicht weniger derangiert daneben, er nahm einen großen Schluck aus der Wasserflasche und sagte: "Ich glaube, wir haben unseren ganzen Sprit beim ersten Spiel hier in München verbraucht." Das einzig Positive sei gewesen, dass seine Spieler nie aufgegeben hätten. In der Tat waren die Berliner immer wieder in der Lage, scheinbar aussichtslose Rückstände zu kontern, den Anschluss wiederherzustellen - wie in besagter Schlussphase.

Was auch daran lag, dass sich die Bayern sagenhafte 27 Ballverluste leisteten, ein Wert, die diesen Erfolg noch schöner erscheinen lässt. Zu was die Mannschaft in der Lage ist, hatten ja bereits die Bamberger im Halbfinale erfahren müssen, als sie in München mit mehr als 30 Punkten Differenz deklassiert worden war; auch Berlin hatte am vergangenen Donnerstag auf eigenem Parkett beim 69:96 keine Chance. Dabei fehlt dem Titelfavoriten FC Bayern nun in der finalen Phase der Meisterschaft auch noch das kreativ-anarchische Element des Braydon Hobbs. Der Spielmacher mit den verrückten Ideen hatte am Donnerstagvormittag vor dem wichtigen Spiel in Berlin auf dem Weg zur Halle wegen heftiger Bauchschmerzen kehrt gemacht - noch in der Bundeshauptstadt Berlin wurde er wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert. Hobbs ist wieder auf dem Weg der Besserung, ein Mitwirken laut Geschäftsführer Marko Pesic aber wohl "eher unwahrscheinlich".

Was offensichtlich kein unlösbares Problem für die Mannschaft darstellt, die in der Finalserie ein weiteres Stück enger zusammengewachsen zu sein scheint. "Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Wochen", bestätigte Uli Hoeneß am Spielfeldrand. Damit meinte der Präsident des FC Bayern die Zeit nach dem Auswärtssieg in Frankfurt, in dem die bis dahin pomadig agierende Mannschaft den Hebel gefunden hatte, der die Leistungskurve signifikant nach oben brachte. Erneut war es der FC Bayern, der bei tropischen Temperaturen in der Halle besser ins Spiel fand. Jared Cunningham, der ansonsten sehr wirkungsvoll bewacht wurde, machte die ersten Punkte, das erste Ausrufezeichen setzte indes Vladimir Lucic, der damit erneut unterstrich, wie wichtig er für die Münchner ist. Seine fünf Punkte bedeuteten die 12:4-Führung nach den ersten fünf Minuten, Lucic gelang mit zehn Zählern neben Nihad Djedovic (11) und Topscorer Reggie Redding (18) eine zweistellige Punktausbeute. Aber die Gäste machten schnell klar, dass sie keineswegs gewillt waren, aufzugeben. So entwickelte sich eine intensive Partie, die an den ersten Vergleich auf dem Münchner Parkett erinnerte. Zwei Mannschaften beharkten sich nach allen Regeln der Kunst, kein Spieler war gewillt, auch nur einen Zentimeter Raum auf dem Parkett widerstandslos preiszugeben.

Zu Beginn des zweiten Viertels tauschten sich die Spieler Cunningham und Stefan Peno Nasenspitze an Nasenspitze aus, die Partie war von hitzigen Duellen gekennzeichnet, wie man sich das von einem Playoff-Finale wünscht. Angesichts der Schlagabtauschs war auch zu verschmerzen, dass es im zweiten und dritten Viertel phasenweise ein fehlerhaftes und hektisches Hin und Her war. Ballverluste, Offensivfouls, Fehlpässe - alles in wildem Wechsel mit wunderbaren Ballstafetten, Alley-oop-Anspielen, Dunkings und sehenswerten Dreierwürfen auf beiden Seiten.

Den entscheidenden Vorteil erarbeiteten sich die Münchner kurz vor der Halbzeitpause, als Redding übernahm. Der Amerikaner wirkt ja oft, als liege seine durchschnittliche Körpertemperatur grundsätzlich ein paar Grad unter der eines herkömmlichen Zeitgenossen, jedenfalls versenkte Redding vier Dreier nacheinander zur 46:29-Pausenführung. Danach standen die Berliner minutenlang in einem Kreis eng zusammen und stimmten sich auf die zweite Halbzeit ein, offenbar hatte das Team noch ein bisschen Ersatzsprit im Tank gefunden.

Angeführt von Spielmacher Peyton Siva (15 Punkte) und Spencer Butterfield (16) kam Alba langsam näher, allerdings hatten die Bayern zu viele Akteure in ihren Reihen, die mit einer gelungenen Offensivaktion oder mit Höchsteinsatz in der Abwehr den Berliner Schwung stets wirksam zu bremsen wussten.

So war es auch in den letzten Minuten der Partie, die den ersten Matchball brachten. "Wir sind noch nicht Meister", erinnerte Marko Pesic, "ein Spiel müssen wir noch gewinnen." FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß überlegt gar, ob er die Reise an die Spree mitmacht, denn "ich weiß nicht ob es gut ist, wenn ich ein zusätzliches Feindbild abgebe". Hitzig wird es ohnehin in dieser elektrisierenden Serie, in der auch vor Spiel vier Prognosen schwer zu treffen sind.