18. Juni 2018, 18:39 Uhr Basketball Bambergs Absage

Nach der verpassten Titelverteidigung engagiert sich der neunmalige deutsche Meister für die nächsten fünf Jahre in der Champions League. Damit wechseln die Franken im Streit zwischen dem Weltverband Fiba und der Euroleague die Seiten.

Der neunmalige deutsche Basketballmeister Brose Bamberg tritt in den nächsten fünf Jahren in der Champions League an. Das gab der Klub am Montag bekannt. Nach der jüngst verpassten Titelverteidigung hätte Bamberg in der kommenden Saison im zweitklassigen Eurocup mitmachen können; der Klub zieht jedoch den kontinentalen Wettbewerb des Dachverbandes Fiba dem vom Privatunternehmen Euroleague Commercial Assets (ECA) organisierten Eurocup vor. Die ECA und die Fiba liegen seit Jahren im Streit, Bambergs Ankündigung ist als deutliche Absage an die ECA und ihre Euroleague zu verstehen. Sollte sich Bamberg im genannten Zeitraum als deutscher Meister für die ebenfalls von der ECA betriebenen Euroleague qualifizieren, den bislang höchstwertigen europäischen Wettbewerb, käme eine Teilnahme nun nicht mehr infrage. In der neuen Spielzeit ist der FC Bayern München als Meister in der Euroleague dabei.

"Für uns ist es wichtig, Planungssicherheit für die kommenden Jahre zu haben", erklärte Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer den Schritt: "Die haben wir durch die langfristige Partnerschaft mit dem Fiba-Wettbewerb erhalten." Man sei sicher, dass die Champions League in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. "Das Format hat sich in den letzten zwei Jahren sowohl wirtschaftlich als auch medial und sportlich entwickelt und wird sich noch weiter entwickeln", sagte Beyer.

Dem Vernehmen nach lässt sich in der Champions League für die Vereine Geld verdienen, während in der Euroleague der Großteil der Teams unterhalb der Top-Mannschaften finanziell draufzahlt. Andere Spitzenvereine stünden vor einem ähnlichen Wechsel, fügte Beyer hinzu, wollte deren Bekanntgabe aber nicht vorgreifen. Unter anderem steht angeblich der griechische Traditionsklub Panathinaikos Athen vor dem Absprung aus der Euroleague, auch türkische Vereine sollen zweifeln.

In der zur Saison 2016/17 eingeführten Champions League treten 32 Mannschaften an. Bamberg, seit 2015 als deutscher Meister regelmäßig in der Euroleague am Start, kann damit künftig wieder Nationalspieler abstellen: Im Gegensatz zur Euroleague pausiert die Champions League während der Nationalmannschaftsfenster im November und Februar.