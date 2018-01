7. Januar 2018, 23:13 Uhr Basketball Alles läuft für den FC Bayern









Die Münchner bauen ihre Tabellenführung in der Bundesliga aus und bekommen im Pokal-Viertelfinale ein Heimspiel zugelost - gegen einen gerade schwächelnden Rivalen.

Von Joachim Mölter

Schaut man nur auf die Zahlen, dann war dieser Sonntag ein ausgesprochen guter Tag für die Basketballer des FC Bayern München. Während sie selbst ihre Pflichtaufgabe beim Mitteldeutschen BC in Leipzig mit einem standesgemäßen Ergebnis von 95:77 erledigten, nahm sich die Bundesliga-Konkurrenz gegenseitig Punkte ab. Damit festigten die Münchner ihre Tabellenführung mit nun 32:2 Punkten nicht nur, sie bauten sie sogar aus. Denn die ärgsten Verfolger Berlin (26:8) und Ludwigsburg (24:8) tauschten ebenso die Plätze wie auf den hinteren Playoff-Rängen Bonn (6./20:12) und Frankfurt (7./20:14). Berlin siegte überraschend deutlich 86:67 in Ludwigsburg, Bonn 81:76 in Frankfurt.

Am Abend bekamen die Münchner dann auch noch das Heimrecht im Pokal-Viertelfinale zugelost, wo sie am 20. oder 21. Januar den Doublegewinner des Vorjahres empfangen, Brose Bamberg. Die schwächelnden Oberfranken (5./22:12 Punkte) zitterten sich am Sonntag zu einem 80:77 gegen Ulm (9./18:14) und suchen weiter nach Konstanz, dürften den formstabilen Münchnern also gerade genauso recht kommen wie Spielmacher Stefan Jovic.

Der Serbe meldete sich nach seiner Fußverletzung zurück und wirkte am Sonntag in Leipzig bereits wieder 20 Minuten mit. Mit neun Vorlagen, sechs Rebounds und acht Punkten "war er uns eine große Hilfe", lobte Trainer Aleksandar Djordjevic. Denn der Sieg war nicht so souverän erspielt, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der normalerweise in Weißenfels ansässige Klub leistete eine Halbzeit Widerstand, dank einer bemerkenswerten Trefferquote von fast 50 Prozent aus der Distanz war die Partie bis zur Pause ausgeglichen (43:43). Vor allem Djordje Drenovac machte den Münchnern zu schaffen: Der Flügelspieler erzielte 17 seiner 21 Punkte vor der Pause, darunter waren allein fünf Dreier.

"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Fehler gemacht und sie dadurch lange im Spiel gehalten", fand Maik Zirbes, der mit zwölf Punkten und sieben Rebounds zu den auffälligsten Akteuren des FC Bayern gehörte. Es war allerdings sein Center-Kollege Devin Booker, der nach dem Seitenwechsel das Spiel wendete: Mit acht Punkten in Serie machte er aus einem 45:47 ein 53:48; er leitete damit den 19:3-Lauf der Münchner ein, der die Partie entschied. Mit 24 Zählern war Booker auch der Topscorer der Partie.