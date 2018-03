19. März 2018, 20:45 Uhr Bad Königshofen Strich ohne Punkt

Beim 0:3 gegen Düsseldorf zeigt sich das Potenzial von Bad Königshofen - doch der Klub muss wachsen.

Von Sebastian Leisgang

Es ist nicht überliefert, ob Andreas Preuß Recht hatte mit seiner Vermutung. Man kann sich zwar gut vorstellen, wie Timo Boll tatsächlich zu Hause in seinem Sofa versunken war und ihm dann der Gedanke in den Kopf schoss, als er Preuß' Video studierte: Mensch, wäre ich doch bloß in Bad Königshofen - historisch belegt ist diese These allerdings nicht.

Düsseldorfs Manager Preuß lobt den TSV in den höchsten Tönen

Und doch: Es war nicht weniger als ein Ritterschlag für den ...