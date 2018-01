25. Januar 2018, 16:19 Uhr Australian Open Kerber lässt ihr Herz auf dem Platz









Angelique Kerber liefert sich mit Simona Halep bei den Australien Open ein zuerst kurioses, dann spannendes, dann dramatisches Match mit irrwitzigen Ballwechseln und außerordentlichen Wendungen.

Im Grunde scheiterte die Deutsche an einer Kontrahentin, die noch erfolgsgetriebener ist als sie selbst zurzeit.

Nach dem Halbfinal-Aus in Melbourne verfiel Kerber aber keineswegs in Weltuntergangsstimmung.

Von Gerald Kleffmann , Melbourne

Nach diesem "battle", wie sie dieses Match nannte, das 2:20 Stunden gedauert, sich aber wie fünf Stunden angefühlt hatte, betrat Angelique Kerber die Umkleidekabine. Als ihr deutscher Profikollege Alexander Zverev sein Drittrundenspiel gegen den jetzigen Halbfinalisten Hyeon Chung aus Korea verloren hatte, war der 20-Jährige dem 19-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer begegnet. Der Schweizer hatte ihn aufgebaut. "Ich habe keinen getroffen", verriet Kerber nun an diesem Donnerstag, zum Ende der zweiten Turnierwoche dieser Australian Open.

"Die Kabine ist relativ leer mittlerweile." Sie lächelte trotzdem. Mit ihren 30 Jahren, nach zuletzt zwei entgegengesetzten Spielzeiten mit Höhepunkten und Tiefschlägen, wusste sie auch ohne prominente Beratung diese Partie, dieses Turnier einzuordnen. "Ich habe viel gelernt. Ich weiß, dass ich zurück bin", befand Kerber. "Ich weiß, ich kann wieder sehr gutes Tennis vor großer Kulisse spielen." Das sagte sie, obwohl sie gerade im Halbfinale ausgeschieden war, mit 3:6, 6:4, 7:9 gegen Simona Halep. Es war ein zuerst kurioses, dann spannendes, dann dramatisches Match mit irrwitzigen Ballwechseln und eben außerordentlichen Wendungen.

Kerber lag rasch 0:5 zurück. Im zweiten Satz führte Halep mit Break. Im dritten Satz schlug sie zum Sieg auf, bei 5:3. Sie ließ die Chance ungenutzt und hatte doch im folgenden Spiel zwei Matchbälle. Sie vergab sie, weil Kerber mutig agierte und die Wende schaffte. Plötzlich benötigte die Kielerin bei 6:5 und 40:15 selbst nur einen Punkt. Konnte ihn aber nicht machen. Weil jetzt Halep aufdrehte.

Vom ersten Grand-Slam-Turnier dieses Jahres bleiben vielleicht ein halbes Dutzend Duelle übrig, die von der Dramaturgie her wirklich herausragend waren. Dazu zählte auch jene Partie, in der Kerber ihre erste Niederlage nach 14 Erfolgen in Serie seit Anfang Januar einstecken musste.

Zwar hat sie ihr viertes Grand-Slam-Finale verpasst, am Samstag kämpfen die 26-Jährige aus Constanta in Rumänien und Caroline Wozniacki aus Odense in Dänemark um den Titel, es wäre für beide der erste große. Aber Kerber kann mit der Situation umgehen. "Sie werden nervös sein", prognostizierte Kerber, die früher in ähnlichen Momenten nur ungern über andere geredet hat. In diesem Moment indes strahlte sie innere Ruhe aus - und das war dann auch ein Zeichen dafür, dass sie wohl wirklich "mit 2017 abgeschlossen" hat, wie sie betonte. Dass sie nicht mehr zurückblickt, zumindest nicht auf jene zwölf Monate, die wie ein Absturz wirkten.

Von drei Grand-Slam-Finals und zwei großen Titeln 2016 auf null. Von Weltranglisten-Platz eins auf 22. Diese Erfahrungen musste Kerber nach ihrem Ausnahmejahr verarbeiten, und das zehrte an ihr. Oft genug strahlte sie nach Niederlagen das Gefühl aus, das Schlimmste der Welt sei passiert. Sie wirkte verzweifelt. Am Ende hat sie gar den langjährigen Trainer ausgetauscht, der loyale Torben Beltz musste gehen, der Belgier Wim Fissette kam.