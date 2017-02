24. Februar 2017, 13:23 Uhr Auslosung Europa League: Schalke trifft auf Mönchengladbach









Im Achtelfinale der Europa League trifft der FC Schhalke 04 auf Borussia Mönchengladbach.

Manchester United spielt gegen Rostow. Gent trifft auf Genk.

Die Europa League in der Übersicht.

Im Achtelfinale der Europa League kommt es zum direkten Duell der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Das Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach. Die Schalker hatten sich in der Zwischenrunde souverän gegen PAOK Saloniki durchgesetzt. Die Gladbacher rangen nach toller Aufholjagd den AC Florenz nieder. Damit steht fest, dass ein Bundesligist das Viertelfinale im April erreicht. Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.

Das Achtelfinale der Europa League am 9. und 16. März in der Übersicht:

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Celta Vigo - FK Krasnodar

APOEL Nikosia - RSC Anderlecht

Olympique Lyon - AS Rom

FK Rostow - Manchester United

Olympiakos Piräus - Besiktas Istanbul

KAA Gent - KRC Genk

FC Kopenhagen - Ajax Amsterdam