24. Mai 2018, 18:49 Uhr Athletenförderung "Braucht das IOC so viele Millionen?"

Die deutschen Athleten-Vertreter unternehmen einen spektakulären Vorstoß: Aus den Olympia-Einnahmen des IOC fordern sie für die Sportler weltweit ein Viertel - mehr als eine Millarde Euro.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Max Hartung hat am Mittwoch viele Stunden am Telefon verbracht. Zahlreiche Sportler hätten sich gemeldet, berichtet der Säbel-Fechter und Vorsitzende der deutschen Athletenkommission. Und es klingt durchaus glaubhaft, wenn er mitteilt, dass darunter vor allem positive Rückmeldungen waren.

Denn Hartung und seine Kommission hatten tags zuvor einen spektakulären Vorstoß im Kampf um mehr Geld für Spitzensportler unternommen. In einem offenen Brief an Thomas Bach, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), forderten sie, dass die Ringe-Organisation ein Viertel ihrer Einnahmen ...