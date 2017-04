13. April 2017, 18:04 Uhr Anschlag auf BVB-Bus Die Spieler wurden einfach vergessen









Sie waren schockiert, sie weinten, sie haderten - und mussten trotzdem spielen. Was der Fußball mit der Mannschaft von Borussia Dortmund anstellte, ist beschämend.

Kommentar von Thomas Hummel

Der Mittwochabend in Dortmund hinterlässt nachhaltig den Eindruck, dass hier eine Fußballmannschaft dazu benutzt wurde, die Freiheit zu verteidigen. Zwei Dutzend junge Männer sollten mit ihrem Auftreten den Terroristen, Gewalttätern und Bombenlegern zeigen, dass ihr Tun umsonst ist. Denn die können bomben so viel sie wollen, es geht trotzdem weiter. "Mir ging es darum zu zeigen, uns nicht unseren Terminplan diktieren zu lassen und uns nicht unsere freiheitliche Lebensweise nehmen zu lassen", sagte Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen den AS Monaco.

Dieser Trotz hat was Heroisches. Er hat auch was Beruhigendes, denn es ist schön zu sehen, dass sich die Welt trotz allem Bösen weiterdreht und man Mittwochabends Champions League gucken kann. Die internationalen Beobachter schwärmten von einem berauschenden Fußballfest und den Verbrüderungsszenen zwischen französischen und deutschen Fans. Den gesellschaftlichen Anspruch hat die Partie also erfüllt.

Doch werden Bombenleger und Mörder tatsächlich künftig von ihren Plänen ablassen, weil sie nun wissen, dass die Europäische Fußball-Union Uefa ihren Terminkalender so oder so nicht ändert? Das schwingt ja immer mit in den Trotz-Parolen. Ihr könnt aufhören, weil wir uns nicht von euren Bomben einschüchtern lassen. Am nächsten Tag gehen trotzdem wieder 65 000 Menschen unter Hochsicherheitsbedingungen in ein Stadion. Und junge Männer spielen Fußball, auch wenn sie nicht einmal 24 Stunden vorher einen Mordanschlag überlebten.

Was der Fußball mit der Mannschaft von Borussia Dortmund anstellte, war eine Sauerei

Nach den Einlassungen von Trainer Thomas Tuchel und einigen Spielern stellte sich nun aber heraus, dass sie überhaupt kein Interesse hatten, die Helden zu spielen. Im Gegenteil. Was der Fußball mit der Mannschaft von Borussia Dortmund anstellte, war schlichtweg eine Sauerei. Nachdem sich die Spieler nach der Pause tatsächlich aufgemacht hatten, ein tolles Fußballspiel abzuliefern und die 2:3-Niederlage sehr unverdient war, brach es nach dem Schlusspfiff aus vielen heraus.

Einige weinten, andere berichteten von furchterregenden Erlebnissen im Bus während des Anschlags. Der auf dem Platz eisenharte Verteidiger Sokratis sagte: "Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen mit Familien und Kindern. Wir sind froh, dass wir noch leben. Es gab in meinem Kopf keinen Raum für dieses Spiel." Kollege Nuri Sahin berichtete von den Gesichtern seiner Mitspieler, die er im Leben nicht vergessen werde und fuhr fort. "Irgendein Zeichen setzen mit Fußball - das ist sehr weit entfernt von meinem Verständnis."