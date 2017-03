17. März 2017, 16:34 Uhr Ancelotti bei Real Madrid "Meister gegen Schüler - ja, das trifft es"









Der FC Bayern trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Real Madrid, für Bayern-Coach Ancelotti wird es eine emotionale Begegnung.

Sein Abschied als Real-Trainer war nicht gerade harmonisch.

Insbesondere mit Vereinspräsident Perez hat er noch eine Rechnung offen.

Von Javier Cáceres

La vendetta è un piatto che si serve freddo", lautet ein italienisches Sprichwort: Die Rache ist ein Gericht, das kalt serviert wird.

Carlo Ancelotti, der italienische Trainer des FC Bayern München, ist ein Mensch, der nicht von Rachegelüsten getrieben zu sein scheint. Eher schon ist das Gegenteil der Fall. Doch als an diesem Freitag im Nyon in der Schweiz das Viertelfinale der Champions League ausgelost und die Begegnung FC Bayern München gegen Real Madrid aus dem Topf gezogen wurde, dürfte Ancelotti vielleicht nicht mit der linken Braue, wohl aber mit den Mundwinkeln gezuckt haben.

Beim Gedanken an Real Madrid und dessen Präsidenten Florentino Pérez, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.

Ancelotti fühlte sich gemobbt

Ein Jahr, neun Monate, drei Wochen und drei Tage waren am Freitag vergangen, seit Pérez im Mai 2015 die Entscheidung bekannt gab, den Italiener Carlo Ancelotti als Trainer von Real Madrid zu ersetzen - jenen Trainer, der Real Madrid im Sommer 2014 im Champions-League-Finale von Lissabon gegen den Erzrivalen Atlético die ersehnte Décima in die Vereinsvitrine gestellt hatte, das heißt: den zehnten Königsklassenpokal. Was im Jahr danach passierte, hat der Italiener Ancelotti des Öfteren geschildert; auch in seinem jüngst erschienenen Buch "Quiet Leadership - Wie man Menschen und Spiele gewinnt". Und es erklärt, warum sich Florentino Pérez und Ancelotti beim einzigen seither dokumentierten Rendezvous, am 3. August 2016 am Rande eines Freundschaftsspiels des FC Bayern gegen Real Madrid in New Jersey/USA, höflich, aber doch unverbindlich die Hand gaben. Zumindest gemessen an den effusiven Gesten, die das menschliche Miteinander in Mittelmeerländern prägen.

In seinem Buch lässt Ancelotti kaum einen Zweifel daran, dass er sich gemobbt fühlte. Pérez ist ein interventionischer Präsident, der aus dem Unternehmerlager kommt, aus der Welt der Statistiken, der Produktivität, der Margen, der Entlassungen. Ancelotti ist das Gegenteil davon; wegen seiner ländlichen Herkunft, seines aussöhnenden Charakters, der Herzlichkeit, der Lebenserfahrung, die ihn der Fußball lehrte. Es waren Wesen, die prädestiniert waren, zu kollidieren.

Und sie taten es, vehement.

Pérez versuchte Ancelotti davon zu überzeugen, den Waliser Gareth Bale zentral aufzubieten; Ancelotti weigerte sich. Vor allem aber zückte Pérez eine Erhebung des europäischen Fußballverbandes Uefa, die Real Madrid als das Team in Europa auswies, das am wenigsten trainierte, und hielt Ancelotti überdies eine atemberaubende Verletzungsmisere vor, die den Trainer die Meisterschaft kostete. "Wir müssen mehr arbeiten", sei die Losung gewesen, die von der Vereinsführung ausgegeben wurde. "Aber das war falsch. Die Wahrheit war, dass ich den Spielern mehr Ruhe gönnen musste", erzählt Ancelotti in seinem Buch.