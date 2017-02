4. Februar 2017, 10:27 Uhr American Football Gehirnwäsche macht Tom Brady noch stärker









Feedback

Anzeige

Der Quarterback hat die New England Patriots zum siebten Mal ins NFL-Finale geführt. Sein Erfolgsgeheimnis ist erstaunlich simpel.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Tom Brady war deprimiert. Er fühlte sich missverstanden, ignoriert, gedemütigt. Er wollte hören, welch grandioser Athlet er doch sei. Was er hörte: "Wen zur Hölle würde es interessieren, wenn du abhaust? Du hast hier bislang einen Scheißdreck geleistet. Du willst aufhören? Dann hau ab!" 20 Jahre ist es her, dass Brady als Student der University of Michigan im Büro von Greg Harden saß - und wer verstehen will, warum der Quarterback der New England Patriots nun als einer der besten in der Geschichte seiner Zunft gilt, der sollte von dieser Begegnung wissen.

Harden ist der stellvertretende sportliche Leiter der Universität, er hat späteren Weltklassesportlern wie Michael Phelps (Schwimmen) und Jalen Rose (Basketball) geholfen. Wer Probleme hat mit dem Trainer oder mit Mitspielern, der hört Sätze von erstaunlicher Schlichtheit: "Sport ist nur das, was du machst - es ist nicht, wer du bist." Er komprimiert komplizierte Gedanken junger Sportler zu einfachen Botschaften fürs nächste Training oder Spiel, auf seinem Schreibtisch steht ein Spruch: "Kontrolliere das Kontrollierbare."

Das nächste Spiel der Patriots ist der Super Bowl, sie treffen am Sonntag in Houston auf die Atlanta Falcons (ab 22.55 Uhr, live auf Sat.1). Es ist ihre siebte Teilnahme am Finale der amerikanischen Profiliga NFL innerhalb von 16 Jahren, viermal haben sie den Titel gewonnen: 2002, 2004, 2005, 2015. Sie dominieren eine Liga, die auf Chancengleichheit ausgelegt ist und sich nach dem Dafürhalten der Einwohner von Boston, der Heimat der Patriots, zuletzt sehr angestrengt hatte, damit die Patriots nicht schon wieder erfolgreich sind.

Brady, 39, wurde vorgeworfen, beim Halbfinale vor zwei Jahren etwas kontrolliert zu haben, das er nicht hätte kontrollieren dürfen: Die Patriots sollen den Luftdruck der Bälle manipuliert haben, was erheblichen Einfluss auf das Flugverhalten haben kann. Nach juristischen Scharmützeln wurde Brady für die ersten vier Partien dieser zu Ende gehenden Saison suspendiert. Er begann sie also dort, wo er schon vor 20 Jahren oft zu finden war: als beteiligter Zuschauer neben dem Spielfeld.

Anzeige

In jungen Jahren stand sich Tom Brady noch selbst im Weg

"Als Tom damals zu mir kam, war er ziemlich nahe an einer Depression", sagt Harden. In vielen Sitzungen brachte ihm Harden bei, Sport nicht so verbissen zu sehen: "Er brauchte nur einen Ort, an dem er seine Sorgen lassen durfte, damit er sich ausschließlich auf Sport konzentrieren konnte." Aus dem deprimierten Teenager wurde ein selbstbewusster Anführer, der während Auszeiten in kniffligen Situationen seinen Trainer nicht panisch um Rat fragt, sondern sagt: "Krasses Spiel heute, oder?" Harden sagt dazu: "Er ist auf dem Spielfeld so Zen wie ein buddhistischer Mönch, er befindet sich im Hier und Jetzt."

Vier Mal New England - Alle Super Bowls seit 1999 1999 Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 2000 St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 2001 Baltimore Ravens - NY Giants 34:7 2002 New England - St. Louis Rams 20:17 2003 Tampa Bay - Oakland Raiders 48:21 2004 New England - Carolina Panthers 32:29 2005 New England - Philadelphia Eagles 24:21 2006 Pittsburgh - Seattle Seahawks 21:10 2007 Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 2008 NY Giants - New England Patriots 17:14 2009 Pittsburgh - Arizona Cardinals 27:23 2010 New Orleans - Indianapolis Colts 31:17 2011 Green Bay Packers - Pittsburgh 31:25 2012 NY Giants - New England Patriots 21:17 2013 Baltimore Ravens - San Francisco 34:31 2014 Seattle Seahawks - Denver 43:8 2015 New England - Seattle 28:24 2016 Denver - Carolina Panthers 24:10

Zu Beginn seiner Profikarriere traf Brady auf Patriots-Trainer Bill Belichick, der einen ähnlich simplen Zugang zu Sportlern pflegt wie Harden. "Er unterzieht dich einer Gehirnwäsche", sagt Brady: "Es geht nie um einen Akteur, einen Spielzug, eine Situation. An der Wand in unserer Kabine hängt ein Plakat, auf dem steht: Du musst das Richtige fürs Team tun, auch wenn es nicht das Richtige für dich sein mag." Natürlich behaupten 100 Prozent aller Trainer, dass der Erfolg des Kollektivs wichtiger sei als die Interessen des Individuums, doch nur wenige setzen das konsequent um - und kaum jemand kontrolliert das Kontrollierbare so virtuos wie Belichick.