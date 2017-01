1. Januar 2017, 14:44 Uhr Amateurfußball Ein Flitzer in der sechsten Liga









In Bad Kötzting entdeckt ein Nackter eine Marktlücke, in Deisenhofen nimmt ein Hund Einfluss aufs Spiel: kuriose Geschichten aus dem Amateurfußball 2016.

Von Christoph Leischwitz

Nicht nur im Profisport hat das Jahr 2016 kuriose Geschichten geschrieben - auch die Amateur-Fußballer waren mal wieder für die eine oder andere bemerkenswerte Episode gut: eine Auswahl der Ereignisse von Oberbayern bis Unterfranken.

Wackers Suche nach dem Tor

Der Vorteil der Wacker-Arena in Burghausen gegenüber dem Estadio Bernabeu ist natürlich die räumliche Nähe zu Fußball-Ersatzteilen. Beim Regionalligisten muss man zum Beispiel nur kurz rüberlaufen zum Trainingsplatz. Ein paar Gemütlichkeit ausstrahlende Ordner mit gelben Westen genügten, um rechtzeitig ein neues Tor zu besorgen. Ausgerechnet vor dem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel im März gegen den FC Bayern II war nämlich das Tor vor der Gästetribüne angesägt worden. Die Witze auf der Tribüne waren programmiert.

"Ein Tor würde dem Spiel guttun", sagte der eine oder andere, in Anlehnung an die legendäre Moderation von Günther Jauch und Marcel Reif aus Madrid im Jahr 1998, in einem Liveticker war die - ausnahmsweise mal berechtigte - Schlagzeile "breaking news" zu lesen. Damals, bei Real Madrid gegen Borussia Dortmund, verzögerte sich der Anpfiff um 76 Minuten. In Burghausen wurde das Spiel pünktlich angepfiffen, obwohl man den bösen Streich erst kurz zuvor entdeckt hatte. Streng genommen hätte man das kaputte Tor vor mit seinen etwa verbliebenen 1,20 Metern Höhe auch stehen lassen können: Burghausen gewann 1:0, und zwar durch einen flach verwandelten Foulelfmeter von Christoph Burkhard.

Rosenheims Anruf bei der Bahn

Verspätungen bei der Bahn können ein großes Ärgernis sein. Aber wenn man die Bahn dazu bekommt, die Verspätungskette weiterzuführen, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Hansjörg Kroneck, Manager beim TSV 1860 Rosenheim, hat das geschafft, obendrein an einem besonders wichtigen Tag. Die Sechziger befanden sich Anfang Juni in der zweiten Runde der Aufstiegs-Relegation zur Regionalliga, das Hinspiel gegen Viktoria Aschaffenburg im eigenen Stadion war 0:0 ausgegangen. Acht Rosenheimer Spieler wollten oder konnten (Abiturprüfungen) erst am Spieltag nach Unterfranken reisen. Doch der Eurocity von Rosenheim nach München kam nicht. Kroneck rief sofort ein Großraumtaxi. Dieses raste über die A8 zum Münchner Hauptbahnhof. In der Zwischenzeit rief er bei der Bahn an und bat eindringlich darum, der Zug dort möge bitte warten. Er tat es, und alle kamen rechtzeitig in Aschaffenburg an. Rosenheim gewann 1:0 und stieg auf.

Kitzingens intelligente Krähen

Eigentlich hat der Bezirksligist SSV Kitzingen schon genug mit menschlichen Gegnern zu tun, die Mannschaft spielt gegen den Abstieg. Doch dann musste der Verein auch noch eine klare Niederlage gegen die Krähen einstecken, die sich den Kitzinger Fußballplatz als Brotzeitbrettl ausgeschaut hatten - ausgerechnet wenige Wochen, nachdem der Rasen neu verlegt worden war. Das frische, sattgrüne Geläuf hatte zahlreiche Engerlinge zu bieten, es folgte ein riesiges Gehacke, der Rasen glich schnell einem Acker.

Jegliche Abschreckungsmanöver wurden von den intelligenten Vögeln durchschaut und ignoriert. Zunächst versuchten die Verantwortlichen, mit Rasen-Transplantationen vom Nebenplatz das Schlimmste zu verhindern, doch schon bald musste der Platz gesperrt werden. Weil gegen die Larven kein umweltschonendes Spray hilft, konnte man nur noch hoffen, dass die Krähen möglichst bald von selbst abziehen würden. Immerhin: Von der Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes gab es 2000 Euro Unterstützung, damit wurden die gröbsten Beschädigungen beseitigt.