3. Juni 2018, 16:55 Uhr Alexander Zverev bei den French Open Getragen von Herz und Emotion

Alexander Zverev schafft es mit einem Fünfsatz-Sieg gegen den Russen Chatschanow erstmals in ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Deutschlands bester Tennisprofi zeigt, dass er physisch einiges zu bieten hat.

Mit Maximilian Marterer hat ein weiterer Deutscher die Chance aufs Viertelfinale.

Von Gerald Kleffmann , Paris

Die Pose hatte sich Alexander Zverev verdient. Zuerst hatte er die Hände in den Himmel gereckt, die Augen weit aufgerissen, das Blut muss in Überschallgeschwindigkeit durch die Venen gezischt sein. Dann klopfte er sich mit der Hand auf die Brust, auf jene Stelle, hinter der das Herz schlägt. Schließlich kniete er nieder, und wieder: Hände hoch. Die Zuschauer riefen seinen Namen, es wurde geklatscht, der Court Suzanne Lenglen, das zweitgrößte Stadion bei den French Open, vibrierte vor Emotionen, als herrsche ein Sturm.

Eineinhalb Stunden zuvor hatte Zverev, die Nummer zwei der Setzliste, die Nummer drei der Welt, 21 erst, wie erledigt gewirkt. Er hatte nicht nur in seinem dritten Match in Serie mit 1:2 Sätzen zurückgelegen gegen den ein Jahr älteren Russen Karen Chatschanow. In der zweiten Runde gegen den Serben Dusan Lajovic und in der dritten Runde gegen Damir Dzumhur (der Matchball hatte) aus Bosnien und Herzegowina musste er über die volle Distanz gehen. Zverev agierte fahrig, etwas energielos, außer bei Ausbrüchen.

Zverevs nächster Gegner Dominic Thiem freut sich auf das Duell: "Hoffentlich wird es magisch."

Er fing sich aber, und als er mit 4:6, 7:6 (4), 2:6, 6:3, 6:3 gesiegt und sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier an diesem Sonntag mit dem nächsten Marathon erreicht hatte, sprach er der früheren Wimbledonsiegerin Marion Bartoli beim Interview ins Mikrofon: "Jetzt zahlt sich alles aus." Er meinte: die Stunden in Krafträumen, auf Laufbändern, immer unter Anleitung seines Fitnesscoaches Jez Green, früher im Dienst von Andy Murray, dem dreimaligen britischen Grand-Slam-Champion. Und immer zusammen mit Mischa, der auf der Tribüne seinen zehn Jahre jüngeren Bruder angefeuert hatte. "Alles kommt langsam zusammen", sagte Zverev.

Der Hamburger, dessen Vater Alexander für die Sowjetunion Davis Cup gespielt hat und der ihn und Mischa trainiert, ist der jüngste Viertelfinalist von Roland Garros seit 2009, als der Argentinier Juan Martin del Potro mit 20 in der Runde der letzten Acht stand. Er ist der siebte Profi, der je drei Fünfsatzmatches in Paris gewann. Bedeutsamer aber ist für Zverev, dass er, der ohne ein Viertelfinale bei Grand Slams zur Nummer drei aufstieg und ins Visier überscharfer Kritik geraten war, dieser Debatte eine erste Angriffsfläche entzog.

Sein nächster Gegner ist nun der Österreicher Dominic Thiem, der 24-Jährige aus Wiener Neustadt, in den letzten beiden Jahren jeweils Halbfinalist von Paris, setzte sich dank seiner typischen Topspintreibschläge 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori durch, der ein wenig wie ein Verlierer seiner Generation aussieht. Der so verletzungsanfällige Japaner, lange hoch gehandelt und 2014 im Finale der US Open gewesen, muss erleben, wie ihn die nächste Generation überholt. Zverev und Thiem sind solche Vertreter dieser Jungprofis, und sie sind Kumpels, sie haben auch schon Fotoshootings zusammen absolviert, etwa für ein italienisches Magazin. Für einen Moment wird diese Freundschaft ruhen. Die Vorfreude ist groß.