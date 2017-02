18. Februar 2017, 11:53 Uhr 50 000. Tor der Bundesliga Trophäe für die Mama









Feedback

Anzeige

Karim Bellarabi erzielt den 50 000. Treffer der Bundesliga-Geschichte.

Es ist nicht der erste Rekord des Leverkuseners - er erzielte bereits das schnellste der Bundesliga und erlitt wohl auch die schnellste Verletzung.

Leverkusen gewinnt in Augsburg mit 3:1.

Hier geht's zum aktuellen Spieltag der Bundesliga

Von Maik Rosner , Augsburg

Hinterher ist Karim Bellarabi alle Fernsehkameras abgeschritten. Der Fußballer mit deutschem und marokkanischem Paß hat von seiner Freude erzählt, das 50 000. Tor der Bundesligageschichte erzielt zu haben. Dabei hielt der 26-Jährige die Trophäe in den Händen, die er dafür nach dem 3:1-Sieg beim FC Augsburg am Freitagabend überreicht bekommen hatte: ein goldener Ball mit stilisiertem Tornetz.

Es war ein schnöder Torabschluss gewesen, aus acht Metern hatte er eine flache Hereingabe ins Tor bugsiert. Doch rund um den Treffer versteckten sich dann viele kleine Geschichten - eine passendere Trophäe hätte es für seinen Jubiläumstreffer kaum geben können.

Eine Geschichte nimmt ihren Anfang beim ersten Tor der Bundesliga, das dem Dortmunder Timo Konietzka am 24. August 1963 nach 50 Sekunden gegen Bremen gelungen war. Vorbereitet worden war diese Premiere durch einen Doppelpass auf der rechten Angriffsseite zwischen Lothar Emmerich und Reinhold Wosab. Emmerich bediente danach Konietzka im Strafraum, der direkt abschloss, so ist das jedenfalls überliefert. Ein schön herausgespieltes Tor. Das nun fast in einer Kopie von den Leverkusenern nacherzählt wurde.

Stilistisch brillant trugen die Leverkusener den Angriff nach einem Ballgewinn vor. Julian Brandt, Chicharito und Kai Havertz spielten rechts eine schnelle Kombination, an deren Ende der erst 17 Jahre alte Havertz mit seiner Hereingabe Bellarabi das Jubiläumstor in der 23. Minute auflegte. Neben dem Eintrag in die Geschichtsbücher sollten die Chronisten darüber nachdenken, den Spielzug für diverse Lehrbucheinträge zum Thema Umschaltspiel zu empfehlen. "Ein würdiges 50 000. Bundesligator", sagte Leverkusens Trainer Roger Schmidt und schwärmte von Chicharitos "sehr guter Ballmitnahme", vom "tollen Zuspiel" von Havertz und Bellarabis "herausragendem Laufweg".

Anzeige

Die Parallelen zu Konietzkas Tor vor fast 54 Jahren waren weder dem Trainer noch Bellarabi bewusst. Die Verbindung dazu stellt auch Reinhold Wosab her, der einstige Vorlagengeber, der heute die Trophäe für Bellarabi entworfen hat.

Dabei erfuhr der 26-jährige Leverkusener erst nach dem Spiel, was ihm da mit seinem ersten Saisontor gelungen war. "Ich habe zwar in der Woche mal gehört, dass ein Jubiläum ansteht, aber ich habe im Spiel nicht darüber nachgedacht, und in der Halbzeit wusste ich es auch nicht", erzählte der 26-Jährige, "ich habe es wirklich erst so richtig nach dem Spiel mitbekommen. Aber ich freue mich sehr darüber. Das ist etwas Besonderes."