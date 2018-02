3. Februar 2018, 22:25 Uhr 1:1 in Wolfsburg Im Gegenwind









Im ersten Spiel unter Tayfun Korkut holt der VfB Stuttgart ausgerechnet dank des Tores von Mario Gomez einen Punkt beim VfL Wolfsburg. Der neue Trainer hält eine kleine Verteidigungsrede in Richtung seiner Kritiker.

Überschwänglichen Jubel gab es nicht. Tayfun Korkut klatschte seine Co-Trainer und die anderen VfB-Angestellten auf der Bank ab oder gab ihnen die Hand. Ansonsten blieb der neue Stuttgarter Coach nach dem 1:1 (0:1) des VfB beim VfL Wolfsburg unaufgeregt. "Mit der Leistung der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein", sagte Korkut. "Am Ende hatten wir sogar die ein oder andere Chance, um zu gewinnen." Und das nach einer ziemlich ungemütlichen ersten Arbeitswoche für Korkut.

Die Verpflichtung des in Hannover, Kaiserslautern und Leverkusen ziemlich glücklos gebliebenen Deutschtürken hatte vor ein paar Tagen einen regelrechten Shitstorm der VfB-Fans zur Folge gehabt, auch die meisten Medien sparten nicht mit Hohn über die Verpflichtung des Nachfolgers von Aufstiegstrainer Hannes Wolf in Stuttgart. "Der Wind, der weht, gehört dazu, aber er wird in keiner Weise meine Arbeit beeinflussen. Das prallt an mir ab", sagte Korkut nach dem Punktgewinn nun etwas ungehalten und betonte: "Ich bin zum VfB gekommen, um zu arbeiten. Ich will dem VfB helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Ich weiß, was ich kann und wie ich es angehen muss."

Dass Korkut noch nicht wirklich zum Feiern zumute war, könnte seinen Grund in den nackten Zahlen haben: Der eine Punkt hilft angesichts des Bremer Siegs auf Schalke (2:1) auch nicht wirklich weiter im Abstiegskampf; die Schwaben bleiben die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga. Für das Tor des Tages aus schwäbischer Sicht sorgte ausgerechnet der erst vor wenigen Wochen vom VfL gekommene Mario Gomez nach einer Stunde, der meinte: "Ich würde das Tor gegen einen Dreier eintauschen." Das Führungstor der Hausherren hatte Divock Origi (24.) erzielt. Die Wolfsburger liegen weiterhin nur drei Punkte vor dem VfB.

Korkut versuchte durch Umstellungen neue Impulse zu setzen

Korkut war der eine Hauptdarsteller, Gomez der zweite. Der Fußball-Nationalspieler war 501 Tage Angestellter des VW-Klubs und zeigte bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg vor 24 378 Zuschauern eine Vorstellung mit deutlicher Steigerung nach der Pause - wie die gesamte Stuttgarter Mannschaft. Der bei der offiziellen Verabschiedung vor dem Anpfiff von den VfL-Fans gefeierte Gomez mühte sich im Angriff lange vergeblich. Dass er seinen Torinstinkt nicht verloren hat, bewies der Nationalspieler jedoch bei seinem Treffer: Einen Schuss von Dennis Aogo lenkte er aus knapp fünf Metern ins Netz.

Auf der Gegenseite spielte Origi auf Gomez' ehemaliger Stammposition beim VfL. Der Belgier interpretierte die Rolle als Mittelstürmer laufintensiver, überzeugte indes nur 45 Minuten. Origi hatte immerhin den Überblick, als Yunus Malli dem unaufmerksamen VfB-Außenverteidiger Andreas Beck den Ball abnahm und passte: Überlegt schoss Origi die Kugel aus rund 20 Metern zur Führung ins lange Eck.

Korkut war bemüht, gleich im ersten Spiel unter seiner Ägide neue Impulse ins VfB-Spiel zu bringen. Das wurde schon vor Anpfiff an der auf fünf Positionen veränderten Startaufstellung im Vergleich zur letzten VfB-Niederlage unter Wolf klar. Das ging zunächst etwas nach hinten los, die neue Elf wirkte etwas verunsichert, steigerte sich indes nach der Pause. Der VfL dominierte nur in der ersten Halbzeit das Geschehen. "Jeder zweite Ball ging an Stuttgart", monierte VfL-Profi Daniel Didavi.

Das hatte auch mit Korkuts Umstellungen während des Spiels zu tun. Kapitän Christian Gentner begann als Zehner und rückte nach einer knappen halben Stunde mehr auf Linksaußen, während Erik Thommy, Winter-Zugang aus Augsburg, zentraler agierte. Besser wurde es jedoch erst, als der neue Coach nach der Pause mit Daniel Ginczek eine zweite Spitze brachte. "Wir fahren zufrieden nach Hause", sagte VfB-Sportchef Michael Reschke, der in dieser Woche ebenfalls Opfer von Anfeindungen durch die eigenen Fans geworden war. Die nächste Woche könnte vielleicht ein wenig ruhiger werden.