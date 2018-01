13. Januar 2018, 21:58 Uhr 0:1 in Augsburg Harmloser SV









Hamburg verliert zum elften Mal in dieser Saison. Die Verantwortlichen versuchen, nicht zu negativ zu klingen. Doch die Mannschaft offenbart für den Abstiegskampf dramatische Schwächen.

Von Sebastian Fischer , Augsburg

Der Augsburger Stürmer Caiuby ist auf dem Fußballplatz eine durchaus furchteinflößende Erscheinung. Er ist 1,84 Meter groß (ohne seine beeindruckende Frisur mitzurechnen), kräftig und trägt außerdem den fürchterlichen Spitznamen "Kai-Uwe". Man muss sich also nicht schämen, wenn man als Fußballer Respekt vor ihm hat. Bundesligaprofis sollten das allerdings verbergen können, sie sollten wenigstens versuchen, ihm den Ball wegzunehmen, ihn nicht einfach spielen lassen. Sie sollten sich also auf keinen Fall so verhalten wie Douglas Santos, Mergim Mavraj, Kyriakos Papadopoulos und Dennis Diekmeier.

Es war eine beispielhafte Szene am Samstagabend, kurz vor dem Ende des Spiels des Hamburger SV beim FC Augsburg, das mit 0:1 (0:1) und damit in der elften Saisonniederlage für den HSV endete. Die gesamte Abwehr des HSV ließ Augsburgs Brasilianer gewähren, Caiuby lief aufs Tor zu wie Obelix durch eine Reihe römischer Soldaten, die Verteidiger prallten an ihm ab. Torhüter Julian Pollersbeck parierte in seinem ersten Bundesligaspiel bloß, weil Caiuby ins Stolpern geriet. Die Szene war auch deshalb beispielhaft, weil Hamburgs Trainer Markus Gisdol die Abwehrleistung seiner Mannschaft später gar lobte. Offensiv war der HSV nämlich noch schlechter gewesen.

Elf Niederlagen hatte so früh in der Saison noch keine Hamburger Mannschaft

Es ist mittlerweile schon ein gewohntes Bild: Der sechsmalige deutsche Meister spielt im Winter gegen den Abstieg, in den vergangenen fünf Jahren war das jeweils so. Diesmal ist der HSV, in der Tabelle Vorletzter, allerdings so harmlos wie nie. Elf Niederlagen hatte so früh in der Saison noch keine Hamburger Mannschaft. Seit fünf Spielen hat der HSV nicht gewonnen, nach einem Rückstand in dieser Saison immer verloren.

Meist zu zögerlich in den Zweikämpfen: André Hahn (oben) hat hier gegen Caiuby das Nachsehen. (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

"Unser Optimismus ist zu hundert Prozent da", hatte Gisdol vor dem Spiel noch gesagt. Er und die Mannschaften würden die Probleme kennen, vor allem die große Offensivschwäche, und wissen, wie die Probleme zu lösen seien. Doch dann war Hamburgs wohl fähigster Stürmer, der 18 Jahre alte Jann-Fiete Arp, mit einer Erkältung ausgefallen. Und in Augsburg war von Problemlösungen sehr wenig zu sehen. In der offiziellen Spielstatistik waren zwar neun Torschüsse vermerkt, doch als echte Torchance musste keine davon gelten. Am nächsten kam einem Torerfolg noch André Hahn in der Nachspielzeit, als er aus der Distanz genau auf Augsburgs Torhüter Marwin Hitz schoss.

Hahn zum Beispiel, der früher in Augsburg derart viel rannte, Tore vorbreitete und schoss, bis er Nationalspieler wurde, ist inzwischen in Hamburg nur noch einer von vielen Harmlosen. Hinter ihm und seinem Sturmpartner am Samstag, Bobby Wood, spielten der begabte aber oft ziellose Filip Kostic und Sead Salihovic, 33, dessen beste Jahre als Fußballer in der Vergangenheit liegen, der viele Bälle verlor, oft abwinkte. "Wir waren vorne einfach nicht präsent", sagte er.

Augsburgs Ja-Cheol Koo (rechts) trifft zum 1:0. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Auch Augsburg startete nicht brillant in die Rückrunde. Er sei zwar "sehr, sehr zufrieden mit der Defensivleistung", sagte Trainer Manuel Baum, aber "mit dem Ball haben wir es nicht gut gemacht." Es reichten ein paar zu Ende kombinierte Angriffe. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bewegten sich Michael Gregoritsch und Philipp Max an Hamburgs Diekmeier vorbei, Caiuby flankte, Ja-Cheol Koo traf ohne große Gegenwehr per Kopfball zum 1:0. Nach 75 Minuten verlängerte Gregoritsch einen Schuss von Max an den Innenpfosten, das 2:0 wäre verdient gewesen. Hamburg wehrte sich in der zweiten Halbzeit kaum noch gegen die Niederlage. Als sich die Mannschaft nach dem Spiel von den eigenen Fans verabschiedete, applaudierten nur manche. Die anderen pfiffen.

Über den Trainer werde nicht diskutiert, sagt HSV-Sportchef Jens Todt

"Die Leistung war nicht ausreichend", sagte Vorstandschef Heribert Bruchhagen. "Das tut richtig weh heute", sagte Sportchef Jens Todt. Doch er bemühte sich auch, noch nicht zu dramatisch zu klingen. Kämpferisch sei die Leistung ja in Ordnung gewesen, über Gisdol werde überhaupt nicht diskutiert. Der Trainer sprach auch von wertvollen Lehren aus dem Spiel, weniger quer, mehr steil passen, das könnte eine Lösung sein. Aber ob das reicht? Oder ist es diesmal wirklich so weit, dass Kader erstmals in der Vereinsgeschichte nicht den Ansprüchen eines Bundesliga-Abstiegskampfes genügt?

Gisdol hätte gerne noch einen neuen Offensivspieler, das deutete er auch am Samstag an. Aber der Verein kann und will sich derzeit wohl keinen leisten, schon gar nicht, bevor ein möglicher Verkauf des brasilianischen Mittelfeldspielers Walace nicht sicher ist. "Es bleibt dabei: Wenn wir etwas in der Offensive machen, dann muss die Kombination aus wahrscheinlicher sportlicher Soforthilfe, finanzieller Machbarkeit und Verfügbarkeit passen. Da ist im Moment nichts heiß", sagte Todt. Es ist auch das Dilemma des HSV, dass er sich aus der Abhängigkeit von seinem Gönner Klaus-Michael Kühne lösen möchte, mit dessen Finanzhilfe der aktuelle Kader zusammengestellt wurde.

"Es geht darum, nicht alles schwarz zu malen", sagte der Verteidiger Mavraj. Doch so mutig, wie das klingen sollte, hatte in den 90 Minuten davor kein Hamburger gespielt.