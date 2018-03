17. März 2018, 22:19 Uhr 3:3 gegen Hoffenheim Ein Schrei nach 23 Stunden

Weil die Angreifer Lars Stindl und Josip Drmic nach langer torloser Zeit treffen, verhindert Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim eine Niederlage - und macht die frustrierten Fans mal wieder froh.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Um 17.02 Uhr am Samstag haben die Fans von Borussia Mönchengladbach ungläubig "Stiiindel" gebrüllt. Man hätte meinen können, ein Ausrufe- und ein Fragezeichen zugleich in dieser Huldigung zu vernehmen. Lars Stindl hatte nach 23 Stunden und 37 Minuten Bundesliga-Fußball ohne Treffer seine Gladbacher gegen die TSG Hoffenheim 18 Minuten vor Schluss mit dem 2:2 zurück ins Spiel gebracht. Die Freude darüber währte zunächst zwar nur eine Minute, weil Hoffenheim im Gegenzug zum dritten Mal in Führung ging. Doch in der Schlussminute glich Matthias Ginter für Gladbach auch noch zum dritten Mal aus. Das 3:3 (1:1)-Unentschieden wahrt beiden Mannschaften die Chance auf die Teilnahme an der Europa League.

Es hätte nahegelegen, dass Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann mit dem Unentschieden unzufrieden war. Benedikt Hübner (13.), Andrej Kramaric (58.) und Florian Grillitsch hatten sein Team drei Mal in Führung gebracht. Die erste Führung währte 20 Minuten, die zweite 14 Minuten, die dritte 17 Minuten. Doch Nagelsmann war nicht unzufrieden. "Ich kann mit dem Punkt ganz gut leben, weil wir nicht mehr verdient gehabt hätten", sagte er. "Vielleicht waren wir in den Phasen der Führung zu passiv", sagte Hoffenheims Flügelspieler Nico Schulz. Josip Drmic (33.), Stindl (72.) und Ginter (90.) glichen für Gladbach aus. Das gefiel Borussias Trainer Dieter Hecking, der lobte: "Wir sind mit Leidenschaft und Charakter drei Mal zurückgekommen." Darum sei der Punktgewinn verdient. Er sah sehr erleichtert aus, dass seine Mannschaft die Niederlage geradeso vermieden hatte. Vorsichtshalber hatten die Gladbacher die Erwartungen ja schon vor dem Spiel gedämpft.

"Wir erleben ein im deutschen Fußball einzigartiges Verletzungspech", hatte Gladbachs Manager Max Eberl vor dem Spiel mitgeteilt und dabei geklungen wie in alten Zeiten ein Schausteller, der auf dem Jahrmarkt die bärtige Dame oder die Frau ohne Unterleib präsentiert. Neun Spieler fehlten den Borussen, und es waren nur deshalb nicht noch mehr, weil Oscar Wendt zurück in der Startelf war und weil Fabian Johnson und Raffael wenigstens wieder auf der Bank Platz nehmen konnten. Die personelle Pechsträhne schien noch bedrohlichere Ausmaße anzunehmen, als nach 21 Minuten der Mittelstürmer Raul Bobadilla mit einer Oberschenkelverletzung hinaus musste und durch Drmic ersetzt wurde. Eberl setzte das alles so sehr zu, dass er während der ersten Halbzeit Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann einen "kleinen Pisser" nannte. Nach dem Spiel gab er sich reumütig. "Ich habe einen Fehler gemacht und mich bei Julian entschuldigt. Es passierte aus der Emotion heraus." Eberl wollte lieber über den Punktgewinn sprechen.

Denn mit der erzwungenen Einwechslung von Drmic hatten die Gladbacher Glück im Unglück und kamen ins Spiel zurück: Drmic erzielte schnell den 1:1-Ausgleich. Er hatte seit dem 27. Februar 2016 kein Bundesliga-Tor mehr geschossen. Die Gastgeber hätten vor der Pause eigentlich selbst in Führung gehen müssen, doch Torwart Oliver Baumann entpuppte sich als Hoffenheims bester Mann. Und so gingen all die Gladbacher Schüsse aufs Hoffenheimer Tor in der 57. Minute zunächst nach hinten los, als ausgangs eines Gäste-Konters Borussias Jonas Hofmann im Strafraum Serge Gnabry zu Fall und Hoffenheim in die Gunst eines Elfmeters brachte, den Kramaric in der 58. Minute verwandelte. Die Freude über den 2:2-Ausgleich durch Stindl in der 72. Minute währte nur kurz, weil Grillitsch die Hoffenheimer zum dritten Mal in Führung brachte. Umso erleichternder für die Gastgeber fiel Ginters Tor in der letzten Minute aus.

Für Eberl gab es noch ein paar hoffnungsvolle Nachrichten. Oscar Wendt gab ein ordentliches Comeback nach langer Verletzungspause und der Brasilianer Raffael kehrte für die letzten 20 Minuten des Spiels wieder zurück und bereitete das 3:3 vor. Drmic war glücklich, nach "langer Leidenszeit" wieder getroffen zu haben, Stindl war zufrieden und sagte: "Das Tor gibt mir ein sehr gutes Gefühl." Doch zum Gewinner des Unentschiedens kürte Hecking die Zuschauer, die in Gladbach in den vergangenen Wochen so oft ihren Ärger kundgetan hatten. "Wir lesen so viel über eine unattraktive Bundesliga", sagte Hecking und führte aus: "Dass das heute, naja, Spektakel will ich's nicht nennen, aber auf jeden Fall ein tolles Spiel war."