13. Februar 2018, 18:55 Uhr 1. FC Nürnberg Acht Wochen ohne Mika

Mit dem 0:0 beim FC St. Pauli kann der Club leben. Viel schwerer wiegt die Verletzung von Stürmer Ishak: Der Torjäger fehlt mit einem Innenbandriss acht Wochen lang.

Von Jörg Marwedel und Markus Schäflein, Hamburg

Nach dem Schlusspfiff hatte Michael Köllner noch gute Laune. Es sei "ein schwieriges Spiel" gewesen, aber er sei mit der couragierten Leistung zufrieden, bilanzierte Nürnbergs Trainer. Man habe die Serie auf nun neun ungeschlagene Spiele ausgebaut und sei weiter im Rennen. Ob der Club nun Erster oder Zweiter ist, ist ihm angeblich "scheißegal". Es war tatsächlich ein schwieriges und durchaus aufregendes Spiel zwischen der besten Auswärtsmannschaft und der schlechtesten Heimmannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga. Zwar hatte der Club schließlich 70 Prozent Ballbesitz und dominierte bis zur 19. Minute so klar, wie es zu einem Aufstiegskandidaten passt.

Dann, in jener folgenschweren Minute, zwirbelte Torjäger Mikael Ishak den Ball nach einer Hereingabe von Enrico Valentini per Kopf gegen den Innenpfosten, und bei seinem von Pauli-Keeper Robin Himmelmann parierten Nachschuss verdrehte er sich das linke Knie. Zum einen war nun die drückende Überlegenheit dahin, als er in der 26. Minute gegen Tobias Werner ausgewechselt wurde. "Wir haben vorne keine Lösungen gefunden", analysierte Patrick Erras. Zum anderen, das ist das Schlimmere aus Nürnberger Sicht, wird Torjäger Ishak, der 12 Saisontreffer besteuerte, nun acht Wochen lang fehlen. Die Diagnose am Dienstagnachmittag lautete: Innenbandriss im linken Knie. Als Ishak vor einem Jahr nach Nürnberg kam, laborierte er auch schon an einer Innenbandverletzung. Torwart Fabian Bredlow, der dem Club am Ende den Punkt festhielt, schätzte Ishaks Stellenwert schon nach der Partie ein: "Mika war zuletzt extrem wichtig für uns. Er ist vorne sehr präsent."

Wer jene Präsenz nun zeigen soll, ist eine schwere Frage, die Trainer Köllner beantworten muss. Den mit sechs Treffern zweitbesten Schützen Cedric Teuchert haben die Nürnberger nach Schalke ziehen lassen - eine angesichts von Teucherts auslaufendem Vertrag nachvollziehbare Entscheidung, die sich nun aber rächen könnte. Im Gegenzug kam von RB Leipzig in dem 1,70 Meter großen Federico Palacios ein Offensivspieler, der alles ist, aber kein Stoßstürmer. Und der Tscheche Adam Zrelak, der zu Saisonbeginn vom FK Jablonec kam, dürfte nach Verletzungspause noch Zeit brauchen, bis er seine Form findet.

Dass St. Pauli vor eigener Kulisse phasenweise "zu elft in der eigenen Hälfte war", wie Nürnbergs Mittelfeldspieler Kevin Möhwald anmerkte, führte neben Ishaks Absenz zu einem eklatanten Mangel an Torchancen. Und es machte umgekehrt die Hamburger noch lange nicht ungefährlich. Es sei schon "Alarm gewesen, wenn St. Pauli nur halbwegs an den Ball kam", beschrieb Köllner die Stimmung am Millerntor etwas überzogen, "und wenn die ein Tor geschossen hätten, wäre wohl die Tribüne abgerissen worden". Ein Pauli-Tor war nicht so unwahrscheinlich, wie es bei 30 Prozent Ballbesitz den Anschein hatte. Die Einschätzung von Möhwald, man habe alles unter Kontrolle gehabt, griff zu kurz, obwohl er noch ergänzte: "bis auf drei, vier Aktionen".

Gerangel hinter der Spitze Die Tabelle der zweiten Liga

Genau diese Aktionen hätten reichen können für einen Sieg des Außenseiters, der schon das Hinspiel in Nürnberg glücklich mit 1:0 gewonnen hatte. Köllner erinnerte daran, das bei so viel Ballbesitz und dem Gefühl, alles im Griff zu haben, schon mal "schlampige" Passagen dabei sein können. Selbst die wenigen Konter, die man trotzdem zulässt, können drei Punkte kosten. Insofern ist es ein Glück, dass Raphael Schäfer, die Torwartlegende des Club, vor seinem Abschied dafür sorgte, dass der bei RB Leipzig ausgebildete Bredlow, 22, zum Club kam. Der U20-Nationalkeeper hat offenbar ein Niveau, das zu dieser aufstrebenden Mannschaft passt. Einer Mannschaft, die es trotz der Winterweggänge Teuchert und Patrick Kammerbauer (nach Freiburg) schaffen kann, nach vier Jahren in der Zweitklassigkeit zum achten Mal in die erste Liga aufzusteigen. Nun allerdings muss sie wochenlang ohne einen ihrer Wichtigsten auskommen - erst in der Schlussphase der Saison wird Ishak wieder zur Verfügung stehen.

Dabei brauchen die Nürnberger schon am Sonntag mehr Durchsetzungskraft. Dann kommt der auf Rang vier gekletterte MSV Duisburg ins Max-Morlock-Stadion.