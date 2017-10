24. Oktober 2017, 16:10 Uhr 1. FC Magdeburg Der Experte für Pokalsensationen









Feedback

Jens Härtel, Trainer des Drittligisten 1. FC Magdeburg, wurde im DFB-Pokal in fünf Begegnungen gegen Bundesligisten erst zwei Mal besiegt - und das erst im Elfmeterschießen.

Am Dienstagabend fordert Magdeburg Borussia Dortmund heraus.

Von Javier Cáceres, Magdeburg

Wenn man Jens Härtel mit einer Statistik konfrontiert, die einzigartig ist, die ihn selbst betrifft und überdies für den Dienstagabend nicht das schlechteste Omen darstellt, reagiert er erst einmal: perplex. Härtel, 48, sitzt im Trainingsanzug an einem Tisch im VIP-Raum der Arena des 1. FC Magdeburg, lehnt sich zurück und rechnet, die Hände vor der Brust verschränkt, kurz nach, ehe er sagt: "Das ist mir gar nicht so bewusst."

Die Statistik besagt, dass er fünf Mal mit unterklassigen Teams gegen Fußball-Bundesligisten im Pokal angetreten ist. Und nicht ein einziges Mal besiegt wurde. Jedenfalls nicht nach 90 oder 120 Minuten, sondern frühestens im Elfmeterschießen.

Goliath ohne Aubameyang

Bayer Leverkusen (2014) und Eintracht Frankfurt (2016) kamen gegen die von Härtel trainierten Magdeburger nur in dieser Variante des Glücksspiels weiter. 2012 schlug Härtel, damals noch Trainer des Regionalligisten Berliner AK, die TSG 1899 Hoffenheim von Markus Babbel mit 4:0. Und den FC Augsburg schaltete Härtel mit Magdeburg gleich zwei Mal aus: einmal 2014, einmal vor wenigen Wochen in der ersten Runde des laufenden Wettbewerbs.

Diesen Dienstag versucht es der FCM erneut, Gegner im Achtelfinale ist kein Geringerer als Borussia Dortmund. Härtel gibt sich skeptisch: "Man muss klar sagen: Bayern und Dortmund haben in den letzten Jahren gegen unterklassige Mannschaften nichts anbrennen lassen. Das haben die sehr seriös abgearbeitet." Und trotzdem bleibt immer diese David-gegen-Goliath-Chance, die nur der Pokal anbietet, zudem tritt Goliath ohne Torjäger Aubameyang (muskuläre Probleme) an.

Der einzige DDR-Klub mit einem europäischen Titel

Die Generalprobe aber ist misslungen. Am Samstag verlor Magdeburg in der dritten Liga gegen Unterhaching 0:3, die erste Heimniederlage der Saison. Andererseits ist Magdeburg immer noch ein besonderes Pflaster, ein Ort, der Fußball atmet. An dem nichts vergessen wird. 1974 wurde der FCM der erste und einzige Klub der DDR-Historie, der einen europäischen Titel gewinnen konnte. Damals wurde im Pokalsieger-Finale in Rotterdam der AC Mailand von Giovanni Trapattoni mit 2:0 besiegt. Und: Der FCM ist von jeher eine Pokalmannschaft. Sieben Mal landete der FDGB-Pokal der DDR an der Elbe, und auch später gab es dort Siege gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund, Ereignisse eben, die unter den Fans das Gefühl erneuerten, den Besten der Branche ebenbürtig zu sein. Zumindest an diesen gewissen Tagen.

"Wir sind die Größten der Welt", lautet immer noch das Fan-Motto in Magdeburg, und je länger man mit Härtel zusammensitzt, desto klarer wird, wieso er hier seit seinem Amtsantritt 2014 so gut funktioniert. Weil er das genaue Gegenteil eines Größenwahns personifiziert, der längst Teil einer gut begründeten Folklore ist. Härtel sorgt dabei für die nüchterne wie seriöse Erdung des Gebildes.